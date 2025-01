Primeiro eclipse de 2025 será total e visível em toda a América Latina; veja data e horário

Já no primeiro trimestre, a Lua será protagonista do primeiro eclipse total de 2025, evento celeste que poderá ser visto de diversas partes do mundo, com destaque especial para a América Latina.

O alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol fará com que o satélite natural do nosso planeta adote uma tonalidade avermelhada, fenômeno popularmente conhecido como "Lua de Sangue".

O evento será visível de diversas regiões do mundo a olho nu, incluindo Pacífico, Américas, Europa Ocidental e África Ocidental. No entanto, os melhores pontos de observação estarão na América Latina, onde as condições atmosféricas tendem a favorecer uma visibilidade mais clara do fenômeno.

Quando será o primeiro eclipse de 2025?

Ocorrerá na madrugada de 14 de março de 2025 e atinge a fase total às 3h25 (horário de Brasília). Terá duração aproximada de 1 hora e 5 minutos. Veja abaixo os horários:

🕛 Entrada na penumbra: 23h57 do dia 13 de março (quinta-feira);

🌑 Início da fase total: 3h25 do dia 14 de março (sexta-feira);

🌕 Máximo do eclipse: 2h59 do dia 14 de março (sexta-feira);

⏳ Fim da fase total: aproximadamente 4h30 do dia 14 de março (sexta-feira).

Eclipse lunar total na América Latina

Diferente do eclipse solar, que requer proteção específica para observação, o eclipse lunar total é um dos eventos astronômicos mais acessíveis, pois pode ser visto a olho nu.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante esse período, a luz solar que atravessa a atmosfera terrestre refrata e ilumina a Lua com tons avermelhados, criando o efeito conhecido como Lua de sangue.

Os eclipses lunares podem ser classificados em três tipos:

🌘 Penumbral: quando a Lua passa pela penumbra da Terra, resultando em um escurecimento sutil;

🌗 Parcial: ocorre quando parte da Lua atravessa a sombra mais escura da Terra (umbra);

🌑 Total: quando a Lua inteira fica imersa na umbra, criando o tom avermelhado característico.

Como observar o eclipse lunar total com segurança?

Para apreciar o eclipse lunar total, não é necessário o uso de equipamentos especiais. Binóculos ou pequenos telescópios, no entanto, podem melhorar a experiência, porque permitem ver detalhes da superfície lunar.

Para fotografar o fenômeno, é recomendado o uso de câmeras com ajustes manuais e tripé para estabilização da imagem. Aplicações de astronomia também podem auxiliar na localização exata da Lua no céu.