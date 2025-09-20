Último eclipse solar do ano ocorrerá neste fim de semana; saiba como assistir e o melhor horário

Eclipse solar parcial: último fenômeno do tipo acontecerá neste fim de semana (Ron Jenkins/AFP)
Repórter
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14h11.
Um eclipse solar parcial ocorrerá neste domingo, 21 de setembro, e vai escurecer temporariamente o dia em áreas da Nova Zelândia, leste da Austrália, ilhas do Pacífico e regiões da Antártida.
Durante a órbita da Lua ao redor da Terra, em algumas ocasiões, o eclipse se alinha entre o Sol e o nosso planeta, bloqueando temporariamente a luz solar. Esse fenômeno é denominado eclipse solar, no qual a Lua projeta sua sombra na Terra.
Eclipses ocorrem quando a luz de um astro, seja própria ou refletida, é bloqueada parcial ou totalmente pela passagem de outro corpo celeste. No caso dos eclipses solares, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra que pode cobrir o disco solar de formas diferentes:
Por causa do fuso horário, os habitantes da Nova Zelândia poderão acompanhar o eclipse durante o amanhecer de 22 de setembro, oferecendo um espetáculo raro. A intensidade do escurecimento do céu varia dependendo da localização, o que torna a experiência única em cada ponto de observação.
O eclipse começará às 17h29 (UTC), atingirá seu ponto máximo às 19h41 (UTC) e terminará às 21h53 (UTC), ou seja, às 14h29, 16h41 e 18h53 no horário de Brasília. O ritmo do fenômeno varia conforme a região, com a duração mudando dependendo da posição geográfica e acompanhando o movimento da Terra.
Além desses, há também o eclipse solar híbrido, o mais raro, que combina mais de um tipo de eclipse solar em um único evento.