Último eclipse solar do ano ocorrerá neste fim de semana; saiba como assistir e o melhor horário

Um eclipse solar parcial ocorrerá neste domingo, 21 de setembro, e vai escurecer temporariamente o dia em áreas da Nova Zelândia, leste da Austrália, ilhas do Pacífico e regiões da Antártida.

Durante a órbita da Lua ao redor da Terra, em algumas ocasiões, o eclipse se alinha entre o Sol e o nosso planeta, bloqueando temporariamente a luz solar. Esse fenômeno é denominado eclipse solar, no qual a Lua projeta sua sombra na Terra.

Eclipses ocorrem quando a luz de um astro, seja própria ou refletida, é bloqueada parcial ou totalmente pela passagem de outro corpo celeste. No caso dos eclipses solares, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra que pode cobrir o disco solar de formas diferentes:

Total – o Sol é completamente ocultado, e o dia escurece por alguns minutos.

– o Sol é completamente ocultado, e o dia escurece por alguns minutos. Anular – a Lua está mais afastada e não cobre todo o Sol, criando uma auréola de luz ao redor, conhecida como “anel de fogo”.

– a Lua está mais afastada e não cobre todo o Sol, criando uma auréola de luz ao redor, conhecida como “anel de fogo”. Parcial – apenas uma parte do disco solar é encoberta, com pouca alteração na luminosidade do dia.

Onde será possível observar o eclipse solar?

Por causa do fuso horário, os habitantes da Nova Zelândia poderão acompanhar o eclipse durante o amanhecer de 22 de setembro, oferecendo um espetáculo raro. A intensidade do escurecimento do céu varia dependendo da localização, o que torna a experiência única em cada ponto de observação.

Qual é o horário do eclipse solar?

O eclipse começará às 17h29 (UTC), atingirá seu ponto máximo às 19h41 (UTC) e terminará às 21h53 (UTC), ou seja, às 14h29, 16h41 e 18h53 no horário de Brasília. O ritmo do fenômeno varia conforme a região, com a duração mudando dependendo da posição geográfica e acompanhando o movimento da Terra.

Quais são os tipos de eclipse solar?

Eclipse solar total: Visível apenas em uma área restrita da Terra, onde as pessoas estão localizadas no centro da sombra lunar. Durante esse evento, o céu fica muito escuro, semelhante à noite. Esse tipo de eclipse ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados perfeitamente.

Visível apenas em uma área restrita da Terra, onde as pessoas estão localizadas no centro da sombra lunar. Durante esse evento, o céu fica muito escuro, semelhante à noite. Esse tipo de eclipse ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados perfeitamente. Eclipse solar parcial: Acontece quando o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra não é perfeito, fazendo com que uma parte do Sol fique coberta pela sombra escura da Lua.

Acontece quando o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra não é perfeito, fazendo com que uma parte do Sol fique coberta pela sombra escura da Lua. Eclipse solar anular: Esse tipo ocorre quando a Lua está em sua posição mais distante da Terra, parecendo menor. Assim, a Lua não bloqueia totalmente o Sol, criando um anel de luz ao redor dela.

Além desses, há também o eclipse solar híbrido, o mais raro, que combina mais de um tipo de eclipse solar em um único evento.