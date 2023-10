Como ver o Elipse Solar com segurança? Opção de 'óculos' custa menos de R$ 5; veja como fazer

Um dos eventos astronômicos mais esperados de 2023 está mais próximo do que nunca: em outubro haverá um eclipse do Sol, visível de todo o Brasil. O fenômeno é raro e será o maior do ano.

Eclipses solares acontecem toda vez que a Lua entra na frente do Sol, projetando assim uma sombra na superfície terrestre. Nesses casos, a luz do Sol também fica bloqueada naquele ponto específico. Mas apesar de ser um evento incomum no céu, é preciso lembrar que a observação de eclipses solares deve ser feita com cautela e com equipamentos de segurança, posto que olhar para o Sol pode ser muito prejudicial para os olhos.

A vantagem é que existem pelo menos três opções para observar um eclipse solar com segurança. E uma delas, inclusive, custa menos de R$ 5.

Como observar o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra. Observá-los sem o uso de equipamentos para proteção dos olhos pode ser muito nocivo — capaz de cegar.

E vale destacar que um simples óculos de Sol, ainda que tenha uma lente com muita qualidade, não protege os olhos dos raios solares. Existem três formas de observar o fenômeno em segurança:

Telescópio com filtro adequado para observação solar; “Óculos para eclipse solar”, normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos; Vidros de soldador número 14 ou superior.

Pode observar o eclipse solar com óculos de Sol?

Embora sejam produzidos para proteger a retina dos raios UV, os óculos de sol não foram feitos para olhar diretamente para o astro rei do nosso sistema solar. A luz direta contra a retina pode causar danos severos à saúde dos olhos e, caso a observação do eclipse seja feita sem proteção, pode levar à cegueira.

O mesmo vale para filmes negativos de fotografia e "chapas" de Raio X.

Cono fazer um óculos para observar o eclipse solar por menos de R$ 5?

Encontrar telescópios com filtros adequados ou os óculos pré-fabricados para ver eclipses solares pode ser uma tarefa difícil no Brasil — e bastante cara. Mas há uma maneira de fazer o seu próprio óculos em casa para observar o eclipse solar com segurança e garantir a saúde dos olhos.

Vidros de soldador podem ser achados em lojas de material de construção. Eles são feitos para compor máscaras de solda elétrica e conseguem proteger os olhos dos raios UV do Sol. O valor deles é baixo, variando entre R$ 2 e R$ 5.

É possível olhar para o sol apenas colocando o filtro na frente dos olhos, mas ainda assim, é possível que os raios UV atinjam espaços "em falta" que o retângulo do vidro de soldador não tampa. Sendo assim, uma alternativa é pegar um pegado de papelão grande o suficiente para cobrir toda a área dos olhos, recortar um espaço no meio para inserir o vidro de soldador e colá-lo com uma fita resistente. Veja o tutorial:

Vale destacar que mesmo com toda a proteção, o ideal é observar o eclipse por poucos segundos — e combiná-los com um óculos de Sol comum também ajuda a proteger a retina.

Quando será o eclipse solar?

O eento acontece no dia 14 de outubro, um sábado. Para os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, será possível enxergar uma visão parcial da lua cobrindo o Sol, como uma "mancha" no astro. O melhor horário para visualização será às 16h49.

Já para quem estiver no Norte e no Nordeste, em especial nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a visão será de um eclipse anular, ou seja, verão uma especie de "anel de fogo". Os estados de Natal e Rio Grande do Norte, pela localização, serão os mais privilegiados para a melhor visão do eclipse. Ele terá início a partir das 15h30 até quase 16h50, com duração máxima do anel completo em torno de 3,5 min.