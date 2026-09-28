Ciência

Água do mar vira fonte de hidrogênio em novo sistema desenvolvido na China

Sistema desenvolvido na província chinesa de Shandong opera de forma contínua em unidade-piloto, eliminando a dessalinização prévia e integrando o aproveitamento de calor residual industrial

CHINA: nova tecnologia produz hidrogênio diretamente da água do mar (Freepik)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15h31.

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A China testou por mais de 1.000 horas um sistema capaz de produzir hidrogênio diretamente da água do mar, sem consumir água doce e aproveitando o calor residual da indústria. O equipamento operou de forma contínua e estável em uma unidade-piloto em Rizhao, na província de Shandong.

A tecnologia elimina uma etapa comum nesse tipo de processo: a água do mar não precisa ser transformada previamente em água doce para ser usada na produção de hidrogênio. O sistema também aproveita o calor que sobra de atividades industriais costeiras, reduzindo o consumo de energia durante o processo.

Além do hidrogênio, a operação produz água doce e concentra elementos presentes na água do mar considerados estratégicos. “Captamos a água do mar, aproveitamos o calor residual e produzimos hidrogênio, água doce e elementos estratégicos, sem consumir sequer uma gota de água doce durante todo o processo”, explicou Tang Bo, pesquisador responsável pelo projeto.

Produzir hidrogênio diretamente da água do mar apresenta dificuldades técnicas. Minerais como cálcio e magnésio podem se acumular nos eletrodos e prejudicar o funcionamento do equipamento. O cloreto presente na água também pode causar corrosão e levar à formação de gás cloro.

Segundo as informações divulgadas, a equipe desenvolveu uma combinação de aproveitamento do calor e concentração de elementos para lidar com esses problemas e manter o funcionamento do sistema por mais de 1.000 horas.

A unidade tem capacidade para processar cerca de 800 toneladas de água do mar por ano e produzir 260 mil metros cúbicos de hidrogênio de alta pureza no mesmo período. Segundo o projeto, essa produção pode evitar aproximadamente 460 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano.

A proposta é combinar três processos em uma mesma operação: aproveitar o calor residual de indústrias costeiras, produzir hidrogênio com água do mar e recuperar outros recursos presentes nela. O teste de longa duração é uma etapa para avaliar a viabilidade dessa tecnologia em operações de maior escala.

Fonte: news.cn

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