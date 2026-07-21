Ciência

Dois eclipses ocorrem em agosto e um deles será visível no Brasil; veja quando

Eclipse lunar parcial poderá ser acompanhado em todo o país entre os dias 27 e 28; eclipse solar ocorrerá no dia 12

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h23.

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O mês de agosto será marcado por dois eclipses: um eclipse solar total, no dia 12, e um eclipse lunar parcial, entre os dias 27 e 28, que poderá ser visto de todo o Brasil.

Segundo o Observatório do Valongo, o fenômeno lunar estará visível no país e chegará ao ponto máximo por volta da 1h, no horário de Brasília.

O eclipse lunar será parcial, o que significa que a sombra da Terra não encobrirá toda a Lua. Cerca de 93% do satélite ficará coberto durante o fenômeno.

Como a cobertura não será completa, a Lua não ficará totalmente vermelha: uma pequena faixa branca permanecerá visível na parte superior do satélite.

Como observar?

Para acompanhar o fenômeno, a orientação do observatório é procurar um local que ofereça boa visibilidade do céu e permita observar a Lua. Durante o eclipse, o satélite estará em uma posição alta no céu.

A área de observação do eclipse lunar não ficará restrita ao território brasileiro. O fenômeno previsto para ocorrer entre os dias 27 e 28 de agosto também poderá ser acompanhado nas Américas, na Europa e na África.

Onde os próximos eclipses poderão ser vistos

Antes do eclipse lunar, haverá um eclipse solar total no dia 12 de agosto. O fenômeno terá uma faixa de visibilidade diferente e poderá ser observado na Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e Portugal.

No dia 12 de agosto, o eclipse solar total será visível na Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e Portugal; entre os dias 27 e 28, o eclipse lunar parcial poderá ser observado nas Américas, Europa e África.
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