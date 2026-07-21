Primeira atmosfera confirmada em um planeta semelhante à Terra anima busca por vida

A busca por vida fora do Sistema Solar atingiu novos patamares. Astrônomos confirmaram, pela primeira vez, a existência de uma atmosfera ao redor de um planeta rochoso localizado na zona habitável de outra estrela, região onde as temperaturas podem permitir a presença de água líquida na superfície.

A descoberta foi feita no exoplaneta LHS 1140 b, situado a cerca de 48 anos-luz da Terra, e representa a evidência mais forte até agora de que mundos semelhantes ao nosso podem preservar uma atmosfera por bilhões de anos. Os resultados foram publicados na última quinta-feira, 16, na revista Science por pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian e da Universidade Harvard.

A confirmação veio após os cientistas detectarem hélio escapando lentamente da atmosfera superior do planeta, um fenômeno previsto anteriormente por modelos teóricos e agora observado diretamente por telescópios.

Como os cientistas encontraram a atmosfera?

Embora milhares de exoplanetas já tenham sido descobertos nas últimas décadas, demonstrar que eles possuem uma atmosfera continua sendo um dos maiores desafios da astronomia. Isso porque essas camadas gasosas são extremamente difíceis de detectar a grandes distâncias.

Para investigar LHS 1140 b, a equipe desenvolveu um modelo que previa a presença de hélio escapando continuamente da atmosfera. Em seguida, testou a hipótese com o espectrógrafo WINERED, instalado no telescópio Magellan, no Observatório Las Campanas, no Chile.

A oportunidade surgiu durante uma configuração rara, em que dois planetas do mesmo sistema passaram diante da estrela na mesma noite. Enquanto um deles não apresentou qualquer sinal de atmosfera, LHS 1140 b exibiu uma assinatura clara de hélio, confirmando que ainda mantém uma camada gasosa ao seu redor.

Segundo os pesquisadores, a detecção também validou o modelo matemático desenvolvido antes das observações, reforçando sua capacidade de identificar outros planetas rochosos com características semelhantes.

Por que LHS 1140 b chama atenção?

LHS 1140 b orbita uma estrela anã vermelha dentro da chamada zona habitável, faixa em que a temperatura pode permitir a existência de água líquida, considerada um dos principais ingredientes para a vida como é conhecida.

Os pesquisadores estimam que sua atmosfera tenha sobrevivido por mais de três bilhões de anos, indicando que o planeta conseguiu resistir aos processos que normalmente removem gases de mundos rochosos ao longo do tempo.

Até agora, astrônomos já haviam encontrado diversos planetas rochosos nessa região favorável, mas nenhum deles apresentava evidências diretas de conservar uma atmosfera.

Próximo passo é investigar se há oceanos

A descoberta abre caminho para estudos mais detalhados sobre a composição química da atmosfera de LHS 1140 b. A equipe pretende identificar quais gases estão presentes e investigar se o planeta pode abrigar oceanos ou outras condições compatíveis com a habitabilidade.

Além disso, o modelo utilizado na pesquisa poderá ser aplicado a outros exoplanetas, ampliando a busca por mundos rochosos capazes de manter atmosferas estáveis.

Segundo os autores, a confirmação de que LHS 1140 b preservou sua atmosfera representa um avanço importante na tentativa de identificar planetas semelhantes à Terra e compreender quantos deles podem reunir condições favoráveis para sustentar vida.