Mercado Imobiliário

Juro do financiamento imobiliário subiu. Quem tem crédito aprovado paga a nova taxa?

Bancos dão respostas diferentes, e o momento da assinatura do contrato do financiamento pode pesar no bolso

Em menos de uma semana, três dos quatro maiores financiadores do país encareceram o crédito imobiliário. (Leandro Fonseca /Exame)

Em menos de uma semana, três dos quatro maiores financiadores do país encareceram o crédito imobiliário. (Leandro Fonseca /Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15h04.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 15h08.

Priorizar nos meus resultados Google

Para quem já assinou o financiamento da casa própria, a alta dos juros anunciada pelos grandes bancos nesta semana não muda a parcela. A dúvida está em quem ficou no meio do caminho, com crédito aprovado, documentação em análise e contrato ainda sem assinatura.

Em menos de uma semana, três dos quatro maiores financiadores do país encareceram o crédito imobiliário. O Bradesco elevou a taxa mínima para a maioria dos clientes de 11,69% para 15% ao ano, além da Taxa Referencial (TR). O Itaú foi a 12,95% e o Santander, a 12,49%.

Procurados pela EXAME, os três bancos afirmaram que as novas taxas valem apenas para operações novas.

O Bradesco vai manter as condições antigas para os processos que já estavam em andamento. "Os contratos que estavam na esteira, vamos respeitar a taxa anterior", disse o banco, em nota. A nova tabela vale para as cotações feitas a partir da última terça-feira, 27.

No Itaú, a referência é a assinatura. A nova taxa se aplica apenas aos contratos firmados a partir de quinta-feira, 29, e os já existentes não serão impactados.

O Santander afirmou que o reajuste vale somente para novas propostas.

Contrato assinado

Quem já assinou o financiamento segue pagando a taxa definida no contrato. Segundo Enrico Cozzolino, CEO e estrategista da Zermatt Partners, a taxa contratada é fixa durante todo o prazo e não pode ser alterada unilateralmente pelo banco.

O que continua variando é o indexador previsto no contrato, como a TR, o IPCA ou a remuneração da poupança, conforme a modalidade. "Quem já assinou pode ficar tranquilo quanto a esse reajuste", afirmou.

Leonardo Baldez Augusto, fundador da ISF Crédito, também explica a distinção. "A prestação pode variar conforme os mecanismos previstos no próprio contrato, como atualização por um indexador, mas isso é diferente de repassar um aumento dos juros anunciado para novas operações", disse.

"Nos bancos em questão, o indexador é a TR, que sofre leve aumento com a tendência de alta da Selic, mas não é algo que chegue a comprometer a renda do cliente ou os contratos", afirma Murilo Arjona, especialista em financiamento imobiliário, crédito habitacional e mercado imobiliário.

Jonata Tribioli, especialista em operações imobiliárias da IBR Capital, lembra que, além da correção pela TR ou por outro índice previsto, componentes como os seguros podem alterar o valor da parcela ao longo do contrato. "Isso é diferente de aplicar a nova tabela de juros a um financiamento antigo", disse.

Crédito aprovado, mas contrato ainda não assinado

A situação é menos clara para quem teve o crédito aprovado, mas ainda não assinou. "Eu começaria diferenciando crédito aprovado de contrato assinado", disse Baldez.

Segundo ele, a aprovação indica que o banco analisou a capacidade de pagamento do cliente, mas não garante, necessariamente, a taxa até a contratação.

"Uma pessoa pode ter o crédito aprovado antes do anúncio e ainda estar sujeita às novas condições se não houver uma proposta válida que assegure a taxa anterior", afirmou.

Cozzolino lembra que a aprovação de crédito costuma ter prazo de validade e que, em geral, as condições só ficam travadas na assinatura. Dependendo da política de cada banco e do que consta na proposta, a nova taxa pode ser aplicada a quem estava nessa fase. É nesse ponto que os critérios diferentes de cada banco pesam.

Segundo Tribioli, depois de aprovar um valor com base na renda do comprador, o banco ainda precisa avaliar o imóvel, conferir documentos e concluir a proposta. "Se a taxa anterior não estava assegurada, a proposta pode ser recalculada com os novos juros", disse.

O caminho inverso também existe. Se o banco apresentou uma oferta válida, com taxa definida, e o comprador cumpriu as condições exigidas, a instituição pode ser obrigada a manter o combinado, mesmo que a assinatura aconteça depois do reajuste. "

É preciso conferir o que foi aprovado e documentado", afirmou Tribioli.

Segundo a MySide, proptech que monitora mensalmente as taxas dos principais bancos, quem já tinha a carta de crédito aprovada mantém as taxas antigas até o vencimento do documento.

A carta é emitida pelo banco depois da análise de crédito e antes da assinatura, e funciona como uma garantia de que o financiamento será liberado.

O risco fica para a entrega das chaves

Um grupo à parte é o de quem comprou o imóvel na planta. Nesse modelo, o comprador paga a entrada e as parcelas à incorporadora durante a obra e só financia o saldo com o banco na entrega das chaves, no chamado repasse.

Como o financiamento bancário ainda não foi contratado, a taxa que vai valer é a do momento do repasse. Para Arjona, especialista em financiamento imobiliário e crédito habitacional, está aí o maior risco do cenário atual, sobretudo para quem recebe as chaves em 2027.

"Quando falamos em juros maiores, não é apenas crédito mais caro, mas também um crivo maior dos bancos, concedendo menos crédito", disse Arjona.

Como se proteger

A primeira recomendação dos especialistas é pedir confirmação por escrito. Segundo Baldez, o comprador deve perguntar qual é a taxa oferecida, até quando ela está garantida e o que falta para concluir a contratação.

"Essa informação ajuda a evitar que o comprador assuma compromissos com o vendedor contando com uma condição que ainda pode mudar", afirmou. Para Cozzolino, se o processo estiver adiantado, vale tentar acelerar a assinatura dentro da validade da aprovação.

Os dois também recomendam olhar o Custo Efetivo Total (CET), que reúne juros, tarifas, seguros e outras despesas, e não apenas a taxa anunciada. Como nem todos os bancos reajustaram ao mesmo tempo nem na mesma intensidade, comparar propostas ganhou peso.

Tribioli recomenda fazer a comparação sempre para o mesmo valor e prazo, observando também o índice de correção.

Se as condições mudarem, é preciso refazer as contas. "Com juros maiores, a parcela pode deixar de caber na renda analisada, reduzindo o valor que o banco aceita financiar", afirmou Tribioli.

Com o mesmo orçamento, o comprador pode precisar de uma entrada maior ou de um imóvel mais barato. "Alongar o prazo pode aliviar a prestação, mas tende a elevar o total de juros pagos", disse Baldez.

Para quem fechar agora com taxa mais alta, Cozzolino lembra da portabilidade. Se os juros caírem nos próximos anos, é possível levar o financiamento para outro banco com condições melhores ou usar essa possibilidade para renegociar com o atual.

Acompanhe tudo sobre:BradescoItaúSantanderfinanciamento-de-imoveisMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Santander segue exemplo de Itaú e Bradesco e sobe juros da casa própria: veja em quanto ficou

De R$ 25,3 mil a R$ 2,7 milhões, Santander leiloa mais de 400 imóveis

Como comprar imóvel em leilão do Santander, passo a passo

Depois do Bradesco, Itaú também sobe juro da casa própria; taxa mínima vai a 12,95%

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Crescimento do mercado de shows abre espaço para seguros de grandes eventos

Carreira

Ele ouviu de um professor que acabaria no McDonald’s. Hoje tem um negócio de seis dígitos

Casual

Universo de Júlio Verne ganha vida em nova exposição na Casa das Rosas

Marketing

Como a Heineken fez do GP de São Paulo uma plataforma própria de experiências