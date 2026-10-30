Crescimento do mercado de shows abre espaço para seguros de grandes eventos

O crescimento do mercado de shows e festivais, que movimentou R$ 140 bilhões em 2025, amplia a importância dos seguros e da gestão de riscos
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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15h00.
O entretenimento ao vivo movimentou cerca de R$ 140 bilhões no Brasil em 2025, alta de mais de 8% em relação ao ano anterior. Segundo Luciano Santos, vice-presidente de Seguros Corporativos da seguradora Chubb, o avanço dos grandes festivais e shows internacionais exige planejamento de riscos, avaliações técnicas e seguros contra perdas financeiras, problemas estruturais e danos a terceiros.
Por Luciano Santos, Vice-presidente de Seguros Corporativos da Chubb.
O calendário brasileiro de grandes eventos entra em um de seus períodos mais movimentados com a realização de grandes eventos e outros grandes festivais e turnês internacionais programadas até o fim do ano.
A agenda reflete a dimensão alcançada pelo entretenimento ao vivo no país, hoje o segundo maior mercado de shows do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
Em 2025, o setor movimentou cerca de R$ 140 bilhões, crescimento de mais de 8% em relação ao ano anterior.
À medida que esse mercado cresce, aumenta também a complexidade financeira e operacional envolvida em colocar grandes produções de pé.
Reunir milhares de pessoas, estruturas temporárias, equipamentos, equipes e diferentes fornecedores em um mesmo espaço exige uma operação de gestão de riscos que começa meses antes da abertura dos portões.
Ainda na fase de planejamento, são analisados o local, a capacidade de público, as estruturas previstas e os riscos operacionais, logísticos e ambientais. Dados históricos de eventos semelhantes também entram nessa avaliação.
É a partir dessas informações que são definidos os limites e as coberturas de seguro necessárias. Em produções de grande porte, o volume financeiro e a complexidade podem exigir validações internacionais e a participação de resseguradoras.
O seguro contratado para esses eventos não se restringe ao cancelamento ou ao adiamento de uma apresentação.
As coberturas podem envolver perdas de receita, danos a equipamentos de som e iluminação, estruturas temporárias, problemas estruturais e outras ocorrências durante a produção.
A responsabilidade civil também é uma frente importante e pode incluir danos materiais e corporais causados a terceiros pelos quais o segurado seja responsabilizado, inclusive pessoas do público.
Em grandes eventos, essa proteção pode alcançar diferentes participantes da cadeia, como o organizador o público, os trabalhadores do evento e até as empresas que promovem ativações.
Grandes produções mobilizam diferentes especialidades antes e durante sua realização. A engenharia é uma delas.
Palcos, coberturas, sistemas elétricos e instalações temporárias passam por avaliações técnicas, assim como rotas de evacuação e protocolos de segurança.
Esse trabalho reúne profissionais especializados, equipes de emergência, bombeiros, órgãos públicos e áreas de engenharia de riscos das seguradoras.
Nos eventos ao ar livre, as condições meteorológicas acrescentam outra variável. Grandes produções mantêm equipes dedicadas ao acompanhamento de condições meteorológicas antes e durante sua realização.
Tempestades, ventos fortes e ondas de calor podem exigir mudanças na operação e, em situações mais críticas, a interrupção de apresentações para preservar a segurança das pessoas e das estruturas.
Mesmo depois de meses de planejamento, a gestão de riscos continua enquanto o evento acontece. Público e estruturas são monitorados e produção, segurança e especialistas mantêm comunicação para responder a eventuais ocorrências.
Planos definidos previamente precisam permitir decisões rápidas diante de mudanças nas condições previstas.
Esse grau de complexidade tornou o seguro para eventos uma área de alta especialização. Trabalhar com grandes produções exige conhecimento sobre sua dinâmica, regulamentações locais, gestão de crise e análise de dados históricos e preditivos.
O crescimento do entretenimento ao vivo no Brasil aumenta a necessidade de integrar essas diferentes frentes.
O país conquistou espaço entre os maiores mercados de entretenimento ao vivo do mundo e recebe produções de grande porte.
Esse crescimento abre oportunidades para diferentes empresas envolvidas nessa cadeia, mas também exige estruturas capazes de lidar com exposições financeiras e operacionais complexas.
Em um setor que já movimenta bilhões de dólares por ano, a gestão de riscos precisa acompanhar o nível de complexidade alcançado por esse mercado.
O setor de entretenimento ao vivo movimentou cerca de R$ 140 bilhões no Brasil em 2025, crescimento de mais de 8% em relação ao ano anterior. O país ocupa a segunda posição no mercado mundial de shows, atrás apenas dos Estados Unidos.
O seguro para grandes eventos pode incluir coberturas relacionadas a cancelamentos, adiamentos, perdas de receita, danos a equipamentos de som e iluminação e problemas em estruturas temporárias. A responsabilidade civil também pode abranger danos materiais e corporais causados a terceiros pelos quais o segurado seja responsabilizado.
A gestão de riscos começa meses antes do evento, com análises do local, capacidade de público, estruturas temporárias e riscos operacionais, logísticos e ambientais. Dados históricos ajudam a definir limites e coberturas de seguro, enquanto avaliações de engenharia e protocolos de segurança orientam a operação.
Tempestades, ventos fortes e ondas de calor podem exigir mudanças operacionais e até a interrupção de apresentações para preservar a segurança do público e das estruturas. Por isso, grandes produções acompanham as condições meteorológicas antes e durante os eventos.
Sim. Durante os eventos, público e estruturas são monitorados, enquanto equipes de produção, segurança e especialistas mantêm comunicação para responder a ocorrências. Planos previamente definidos devem permitir decisões rápidas diante de mudanças nas condições previstas.