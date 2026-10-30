Crescimento do mercado de shows abre espaço para seguros de grandes eventos

RESUMO ＋ O entretenimento ao vivo movimentou cerca de R$ 140 bilhões no Brasil em 2025, alta de mais de 8% em relação ao ano anterior. Segundo Luciano Santos, vice-presidente de Seguros Corporativos da seguradora Chubb, o avanço dos grandes festivais e shows internacionais exige planejamento de riscos, avaliações técnicas e seguros contra perdas financeiras, problemas estruturais e danos a terceiros.

Por Luciano Santos, Vice-presidente de Seguros Corporativos da Chubb.

O calendário brasileiro de grandes eventos entra em um de seus períodos mais movimentados com a realização de grandes eventos e outros grandes festivais e turnês internacionais programadas até o fim do ano.

A agenda reflete a dimensão alcançada pelo entretenimento ao vivo no país, hoje o segundo maior mercado de shows do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Em 2025, o setor movimentou cerca de R$ 140 bilhões, crescimento de mais de 8% em relação ao ano anterior.

Gestão de riscos começa antes da abertura dos portões

À medida que esse mercado cresce, aumenta também a complexidade financeira e operacional envolvida em colocar grandes produções de pé.

Reunir milhares de pessoas, estruturas temporárias, equipamentos, equipes e diferentes fornecedores em um mesmo espaço exige uma operação de gestão de riscos que começa meses antes da abertura dos portões.

Ainda na fase de planejamento, são analisados o local, a capacidade de público, as estruturas previstas e os riscos operacionais, logísticos e ambientais. Dados históricos de eventos semelhantes também entram nessa avaliação.

É a partir dessas informações que são definidos os limites e as coberturas de seguro necessárias. Em produções de grande porte, o volume financeiro e a complexidade podem exigir validações internacionais e a participação de resseguradoras.

O que o seguro para grandes eventos pode cobrir

O seguro contratado para esses eventos não se restringe ao cancelamento ou ao adiamento de uma apresentação.

As coberturas podem envolver perdas de receita, danos a equipamentos de som e iluminação, estruturas temporárias, problemas estruturais e outras ocorrências durante a produção.

A responsabilidade civil também é uma frente importante e pode incluir danos materiais e corporais causados a terceiros pelos quais o segurado seja responsabilizado, inclusive pessoas do público.

Em grandes eventos, essa proteção pode alcançar diferentes participantes da cadeia, como o organizador o público, os trabalhadores do evento e até as empresas que promovem ativações.

Engenharia e segurança nas grandes produções

Grandes produções mobilizam diferentes especialidades antes e durante sua realização. A engenharia é uma delas.

Palcos, coberturas, sistemas elétricos e instalações temporárias passam por avaliações técnicas, assim como rotas de evacuação e protocolos de segurança.

Esse trabalho reúne profissionais especializados, equipes de emergência, bombeiros, órgãos públicos e áreas de engenharia de riscos das seguradoras.

Como o clima afeta a segurança dos eventos ao ar livre

Nos eventos ao ar livre, as condições meteorológicas acrescentam outra variável. Grandes produções mantêm equipes dedicadas ao acompanhamento de condições meteorológicas antes e durante sua realização.

Tempestades, ventos fortes e ondas de calor podem exigir mudanças na operação e, em situações mais críticas, a interrupção de apresentações para preservar a segurança das pessoas e das estruturas.

Mesmo depois de meses de planejamento, a gestão de riscos continua enquanto o evento acontece. Público e estruturas são monitorados e produção, segurança e especialistas mantêm comunicação para responder a eventuais ocorrências.

Planos definidos previamente precisam permitir decisões rápidas diante de mudanças nas condições previstas.

Por que o seguro para eventos exige especialização

Esse grau de complexidade tornou o seguro para eventos uma área de alta especialização. Trabalhar com grandes produções exige conhecimento sobre sua dinâmica, regulamentações locais, gestão de crise e análise de dados históricos e preditivos.

O crescimento do entretenimento ao vivo no Brasil aumenta a necessidade de integrar essas diferentes frentes.

O país conquistou espaço entre os maiores mercados de entretenimento ao vivo do mundo e recebe produções de grande porte.

Esse crescimento abre oportunidades para diferentes empresas envolvidas nessa cadeia, mas também exige estruturas capazes de lidar com exposições financeiras e operacionais complexas.

Em um setor que já movimenta bilhões de dólares por ano, a gestão de riscos precisa acompanhar o nível de complexidade alcançado por esse mercado.