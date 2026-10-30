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Universo de Júlio Verne ganha vida em nova exposição na Casa das Rosas

Atração recria a jornada do Capitão Nemo em cinco ambientes interativos com luz, som e tecnologia; veja como visitar

Nautilus em São Paulo: Mostra imersiva recria a atmosfera do famoso submarino do Capitão Nemo em percurso interativo na Casa das Rosas (Divulgação / Living Books)

Nautilus em São Paulo: Mostra imersiva recria a atmosfera do famoso submarino do Capitão Nemo em percurso interativo na Casa das Rosas (Divulgação / Living Books)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14h43.

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Embarcar no submarino Nautilus, atravessar as profundezas do oceano ao lado do Capitão Nemo e vivenciar o espírito de exploração da literatura de ficção científica. Essa é a proposta da experiência imersiva 20 Mil Léguas Submarinas e Outras Viagens Extraordinárias, que ocupa a Casa das Rosas entre 12 de novembro e 13 de dezembro.

A atração transforma o universo do escritor francês Júlio Verne em um percurso sensorial e interativo de 40 minutos, dividido em cinco ambientes preparados com projeções, iluminação cênica e efeitos sonoros.

Idealizada pela empresa de live marketing V3A por meio da plataforma cultural Living Books, a mostra aposta na tecnologia para materializar clássicos da literatura universal.

Em vez da contemplação passiva tradicional, o público percorre instalações que simulam a vida a bordo da famosa embarcação de Nemo, abordando temas centrais da obra do autor como o avanço científico, a preservação ambiental e a curiosidade intelectual.

A literatura viva e o diálogo com o patrimônio

A escolha da Casa das Rosas conecta a proposta do projeto à vocação do casarão histórico da Avenida Paulista, espaço dedicado à poesia e à literatura. O encontro entre a arquitetura do patrimônio e os recursos multimídia contemporâneos busca criar novas portas de entrada para o hábito da leitura e estimular públicos de todas as idades a conhecer ou reencontrar a obra de Verne.

A iniciativa dá continuidade ao modelo estreado por Pegadas do Pequeno Príncipe, primeira edição do Living Books, que recebeu cerca de 120 mil visitantes. A realização do projeto ocorre via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com patrocínio máster da seguradora Mapfre e do Banco BV. 

Serviço e bilheteria

A exposição 20 Mil Léguas Submarinas e Outras Viagens Extraordinárias funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30, com entradas organizadas a cada 30 minutos e capacidade para 50 pessoas por sessão. A última entrada ocorre às 17h, e o espaço permanece fechado às segundas-feiras.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com visitação totalmente gratuita às terças-feiras. Clientes da seguradora Mapfre contam com pré-venda exclusiva nos dias 26 e 27 de outubro para a escolha antecipada de horários. Os ingressos e informações complementares estão disponíveis pelos canais oficiais da plataforma no Instagram (@livingbooksbr).

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