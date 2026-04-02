Tartaruga Jonathan, o animal mais velho do mundo, não morreu: boato era golpe

A notícia da morte de Jonathan, a tartaruga mais velha do mundo, se espalhou como fogo nas redes sociais no dia 1º de abril. A comoção foi grande, mas a informação era falsa. O animal, com seus estimados 194 anos, está vivo e bem na ilha de Santa Helena.

O boato, no entanto, não foi apenas uma brincadeira de mau gosto: era a fachada para um golpe envolvendo uma criptomoeda.

A farsa comoveu milhões de pessoas e enganou até mesmo veículos de imprensa internacionais antes de ser desmentida por autoridades da ilha, um território britânico ultramarino no Atlântico Sul.

"Johnathan, a tartaruga, está vivo e bem", disse o governo de Santa Helena.

Uma 'morte' que abalou a internet

Tudo começou com uma publicação na plataforma X (antigo Twitter) de uma conta que se passava por Joe Hollins, veterinário que cuidou de Jonathan por muitos anos. "Com o coração partido, compartilho que nosso amado Jonathan, o animal terrestre vivo mais antigo do mundo, faleceu hoje pacificamente em Santa Helena", dizia o post.

A mensagem, que descrevia o animal como um "gigante gentil que sobreviveu a impérios, guerras e gerações", rapidamente acumulou quase 2 milhões de visualizações.

A repercussão foi imediata. Milhares de usuários lamentaram a perda, e grandes veículos de comunicação publicaram a notícia. O alarme chegou até a Plantation House, residência do governador da ilha, onde Jonathan vive.

The Governor’s Office wishes to address recent rumours and misinformation circulating online regarding Jonathan, the world’s oldest living tortoise. We can confirm that Jonathan is alive and well, continuing to enjoy his peaceful life on St Helena. pic.twitter.com/3B5Lc7TMGI — Governor's Office - St Helena, Ascension & Tristan (@GO_ASHT) April 2, 2026

Segundo o jornal The Guardian, o governador Nigel Phillips se preparava para dormir quando recebeu uma série de mensagens preocupadas. Ele então foi aos jardins da propriedade e encontrou a tartaruga "dormindo debaixo de uma árvore no cercado".

Poucas horas depois, a organização Friends of the British Overseas Territories confirmou que a história era falsa. "O governador Nigel Phillips acabou de verificar Jonathan e confirmou que ele está 'vivo e bem'. Esta postagem é falsa e o verdadeiro Joe Hollins não tem uma conta no X", informou a instituição.

O golpe por trás da 'brincadeira'

O verdadeiro Joe Hollins afirmou que não utiliza a rede social X e classificou o episódio como um "golpe".

The Governor of St Helena, Nigel Phillips, has confirmed Jonathan Tortoise is alive and well - he has just checked on him. This post is false and the real Joe Hollins does not have an X account. https://t.co/FlqPT5fTs6

— Friends of the British Overseas Territories (@BritishOverseas) April 1, 2026

De acordo com Hollins, a conta falsa não se tratava de uma simples brincadeira de 1º de abril. “Acredito que, no X, a pessoa que está se passando por mim está pedindo doações em criptomoedas. É um golpe”, disse ao jornal The Guardian.

A publicação enganosa chegou a ser repercutida por veículos de imprensa internacionais antes de ser corrigida.

Um tesouro nacional de 194 anos

Jonathan, uma tartaruga-gigante-de-seychelles, é considerado um tesouro nacional em Santa Helena. Ele vive na ilha desde 1882, quando chegou como um presente. Hoje, é reconhecido como o animal terrestre vivo mais antigo do mundo pelo Guinness World Records.

Ao longo da vida, tornou-se uma celebridade local e símbolo da ilha, que tem cerca de 4.400 habitantes. Ao longo da vida, o animal testemunhou transformações históricas profundas. Viveu sob oito monarcas britânicos e mais de 40 presidentes dos Estados Unidos, além de ter nascido antes mesmo da chegada de Charles Darwin às Ilhas Galápagos.

Rotina tranquila e curiosidades

Apesar da idade avançada, Jonathan mantém uma rotina ativa e tranquila. Ele passa os dias tomando banhos de sol, se alimentando, com destaque para bananas, cenouras e vegetais.

Descrito como dócil e sociável, o animal também é conhecido por reconhecer vozes familiares, especialmente a de quem o alimenta. Segundo Hollins, essa personalidade tranquila pode estar relacionada à perda gradual de alguns sentidos ao longo dos anos.

Jonathan vive com outras três tartarugas gigantes, David, Emma e Fred, e já superou momentos críticos de saúde. No passado, chegou a ser considerado à beira da morte, mas se recuperou após mudanças na dieta e nos cuidados veterinários, em um processo descrito como uma espécie de “regeneração”.

Hoje, além de símbolo de longevidade, ele também se tornou uma das principais atrações turísticas de Santa Helena, e uma testemunha viva de quase dois séculos de história.