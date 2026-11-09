Uma Domino's dentro do Oxxo: redes testam novo formato de loja

RESUMO ＋ A rede de pizzarias Domino's inaugurou sua primeira operação dentro de uma loja da rede de proximidade Oxxo, em Campinas, perto da Unicamp, com um quiosque de 4,9 m². O modelo store in store amplia os pontos comerciais da Domino's e reforça a oferta de refeições do Oxxo.

Uma pizzaria da Domino's agora divide espaço com gôndolas de bebidas, snacks e produtos de conveniência. Em Campinas, no interior de São Paulo, a rede inaugurou sua primeira operação dentro de uma loja do Oxx0, em um espaço de apenas 4,9 metros quadrados.

A parceria destaca o modelo store in store, que leva o cardápio da rede de pizzarias para dentro de um mercado. A unidade está localizada nas proximidades da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Segundo as empresas, a iniciativa combina duas estratégias de expansão. Para a Domino's, representa uma alternativa para chegar a novos pontos comerciais sem depender de lojas tradicionais. Para o Oxxo, é mais uma aposta para transformar suas unidades em espaços de alimentação, ampliando as ocasiões de consumo para além das compras de conveniência.

"Nossa expectativa é que a chegada da Domino's tenha impacto direto na dinâmica comercial da unidade, principalmente nos períodos de almoço e jantar, quando existe uma demanda maior por refeições completas", afirma Rafaela Trentin, head comercial de food service e padaria do Oxxo, em conversa com a EXAME.

Para a executiva, além da oportunidade de aumentar o faturamento, a combinação de pizzas com bebidas e outros produtos do portfólio da rede pode atrair novos consumidores.

Uma pizzaria em menos de 5 m²

O formato compacto é um dos principais diferenciais da operação. Instalada em um espaço de 4,9 m², a unidade funciona como um quiosque dentro do mercado e oferece pizzas nos tamanhos Brotinho e Média.

Apesar da metragem reduzida, a Domino's afirma que mantém os padrões de preparo da rede. As pizzas são feitas com massa fresca, fermentada por 48 horas e aberta à mão, além de ingredientes selecionados. O cardápio inclui cinco sabores salgados: queijo, pepperoni, calabresa, três queijos e frango com requeijão especial, além de calzones, cheesebread de calabresa e opções doces de churros e Ovomaltine.

Para a companhia, o modelo também está ligado ao plano de expansão no interior do Brasil. Segundo Orestes Miraglia, CEO da Domino's Pizza Brasil, a empresa busca formatos que possam ser adaptados a diferentes espaços comerciais, inclusive operações a partir de 4,9 m².

"A parceria com o Oxxo representa um passo importante nessa estratégia ao unir duas marcas que compartilham o compromisso de oferecer uma experiência diferenciada com praticidade, conveniência e sempre com muito sabor. Acreditamos que essa iniciativa abre novas oportunidades de expansão e de geração de valor para ambas as marcas”, afirma.

Disputa por novas ocasiões de consumo

Do lado do Oxxo, a parceria se encaixa em um movimento para ampliar o espaço do food service no negócio. A rede, conhecida pelo formato de lojas de proximidade, quer atender consumidores em diferentes momentos do dia, incluindo refeições completas, uma oportunidade de aumentar tanto a frequência de visitas quanto o valor gasto em cada passagem pelo estabelecimento.

Os dados de consumo ajudam a explicar o interesse nesse mercado. Segundo levantamento da Worldpanel, as ocasiões individuais de alimentação fora de casa cresceram 18,2% em São Paulo. Já as compras motivadas pela necessidade de “matar a fome” avançaram 11,3%.

Pizzas, sanduíches e salgados já respondem por 42,1% do consumo fora do lar no estado, de acordo com a mesma fonte. O cenário favorece formatos que combinam comida pronta, rapidez e conveniência, especialmente em regiões de grande circulação de pessoas.

Ainda não há previsão de quantas unidades poderão receber o modelo ou um cronograma de expansão. Segundo as empresas, o desempenho da loja em Campinas deve ajudar a dimensionar o potencial da iniciativa.