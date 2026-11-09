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Liderança está entre as habilidades que mais crescem em importância até 2030, aponta estudo

Relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que liderança e influência social estão entre as competências que mais ganharam relevância para o mercado de trabalho

Liderança está entre as habilidades que mais crescem em importância até 2030, aponta estudo (Magnific)

Liderança está entre as habilidades que mais crescem em importância até 2030, aponta estudo (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h55.

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A capacidade de liderar pessoas e influenciar equipes está ganhando espaço entre as competências mais importantes para o mercado de trabalho. É o que aponta o Future of Jobs Report 2025, levantamento do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que analisou as expectativas de mais de mil empregadores sobre as transformações nas profissões e nas habilidades exigidas até 2030.

Na comparação com a edição de 2023, liderança e influência social registraram um dos maiores avanços entre as competências consideradas essenciais pelas empresas. A proporção de empregadores que identificam essa habilidade como central aumentou 22 pontos percentuais, segundo o relatório.

O resultado coloca a liderança entre as competências que mais ganharam relevância no período, ao lado de inteligência artificial e big data, gestão de talentos e orientação para serviços e atendimento ao cliente.

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Por que a liderança ganha importância no mercado de trabalho?

O avanço da tecnologia e as mudanças na organização das empresas aumentam a necessidade de profissionais capazes de coordenar pessoas, tomar decisões e conduzir processos de transformação.

Nesse cenário, liderar não significa apenas ocupar um cargo de gestão. A competência envolve mobilizar equipes em torno de objetivos comuns, administrar conflitos, comunicar direcionamentos e influenciar decisões, mesmo sem necessariamente exercer uma posição hierárquica superior.

O Fórum Econômico Mundial também destaca que liderança e influência social estão entre as dez habilidades com maior crescimento esperado de relevância entre 2025 e 2030.

Na classificação das competências em ascensão, a habilidade aparece ao lado de conhecimentos técnicos, como inteligência artificial, análise de dados e cibersegurança, e de capacidades comportamentais, como pensamento criativo, flexibilidade e aprendizado contínuo.

A combinação indica que o desenvolvimento profissional tende a exigir tanto domínio técnico quanto capacidade de trabalhar com pessoas e administrar situações complexas.

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Quais competências complementam a capacidade de liderança?

A liderança está relacionada a outras habilidades que também aparecem entre as prioridades dos empregadores. Entre elas estão pensamento analítico, gestão de talentos, resiliência, flexibilidade e agilidade.

O pensamento analítico, por exemplo, permite interpretar informações, identificar problemas e avaliar alternativas antes de tomar decisões. Já a gestão de talentos envolve reconhecer competências individuais, distribuir responsabilidades e desenvolver pessoas dentro das equipes.

A comunicação e a escuta ativa também fazem parte desse conjunto. Para coordenar profissionais com experiências e perspectivas diferentes, gestores precisam transmitir expectativas com clareza e considerar diferentes pontos de vista.

Essas competências são relevantes em diferentes níveis hierárquicos. Analistas que conduzem projetos, coordenadores responsáveis por equipes multidisciplinares e executivos que definem estratégias precisam desenvolver formas de influência e colaboração.

Como desenvolver habilidades de liderança?

O desenvolvimento da liderança envolve experiências práticas e aprendizado estruturado. Participar de projetos interdepartamentais, assumir responsabilidades na coordenação de atividades e acompanhar indicadores de desempenho são algumas das possibilidades de ampliar essa capacidade.

A formação acadêmica também pode contribuir para esse processo. Cursos de especialização e MBAs permitem aprofundar conhecimentos em gestão de pessoas, estratégia, finanças e tomada de decisão, além de ampliar a compreensão sobre o funcionamento das organizações.

Para profissionais que desejam avançar para posições de coordenação, gerência ou direção, esse tipo de formação pode ajudar a conectar conhecimentos técnicos à visão estratégica necessária para lidar com desafios de gestão.

Nesse contexto, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs online pelo preço de um, com 10 anos de acesso aos conteúdos. A campanha contempla formações em áreas como Liderança e Gestão, Inteligência Artificial, Finanças Corporativas, Marketing, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

O cenário apontado pelo Fórum Econômico Mundial mostra que as exigências do mercado de trabalho não se limitam ao domínio de ferramentas ou conhecimentos técnicos. A capacidade de liderar, influenciar pessoas e conduzir decisões também está entre as competências que devem ganhar espaço nas organizações até 2030.

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