Liderança está entre as habilidades que mais crescem em importância até 2030, aponta estudo

A capacidade de liderar pessoas e influenciar equipes está ganhando espaço entre as competências mais importantes para o mercado de trabalho. É o que aponta o Future of Jobs Report 2025, levantamento do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que analisou as expectativas de mais de mil empregadores sobre as transformações nas profissões e nas habilidades exigidas até 2030.

Na comparação com a edição de 2023, liderança e influência social registraram um dos maiores avanços entre as competências consideradas essenciais pelas empresas. A proporção de empregadores que identificam essa habilidade como central aumentou 22 pontos percentuais, segundo o relatório.

O resultado coloca a liderança entre as competências que mais ganharam relevância no período, ao lado de inteligência artificial e big data, gestão de talentos e orientação para serviços e atendimento ao cliente.

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Por que a liderança ganha importância no mercado de trabalho?

O avanço da tecnologia e as mudanças na organização das empresas aumentam a necessidade de profissionais capazes de coordenar pessoas, tomar decisões e conduzir processos de transformação.

Nesse cenário, liderar não significa apenas ocupar um cargo de gestão. A competência envolve mobilizar equipes em torno de objetivos comuns, administrar conflitos, comunicar direcionamentos e influenciar decisões, mesmo sem necessariamente exercer uma posição hierárquica superior.

O Fórum Econômico Mundial também destaca que liderança e influência social estão entre as dez habilidades com maior crescimento esperado de relevância entre 2025 e 2030.

Na classificação das competências em ascensão, a habilidade aparece ao lado de conhecimentos técnicos, como inteligência artificial, análise de dados e cibersegurança, e de capacidades comportamentais, como pensamento criativo, flexibilidade e aprendizado contínuo.

A combinação indica que o desenvolvimento profissional tende a exigir tanto domínio técnico quanto capacidade de trabalhar com pessoas e administrar situações complexas.

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Quais competências complementam a capacidade de liderança?

A liderança está relacionada a outras habilidades que também aparecem entre as prioridades dos empregadores. Entre elas estão pensamento analítico, gestão de talentos, resiliência, flexibilidade e agilidade.

O pensamento analítico, por exemplo, permite interpretar informações, identificar problemas e avaliar alternativas antes de tomar decisões. Já a gestão de talentos envolve reconhecer competências individuais, distribuir responsabilidades e desenvolver pessoas dentro das equipes.

A comunicação e a escuta ativa também fazem parte desse conjunto. Para coordenar profissionais com experiências e perspectivas diferentes, gestores precisam transmitir expectativas com clareza e considerar diferentes pontos de vista.

Essas competências são relevantes em diferentes níveis hierárquicos. Analistas que conduzem projetos, coordenadores responsáveis por equipes multidisciplinares e executivos que definem estratégias precisam desenvolver formas de influência e colaboração.

Como desenvolver habilidades de liderança?

O desenvolvimento da liderança envolve experiências práticas e aprendizado estruturado. Participar de projetos interdepartamentais, assumir responsabilidades na coordenação de atividades e acompanhar indicadores de desempenho são algumas das possibilidades de ampliar essa capacidade.

A formação acadêmica também pode contribuir para esse processo. Cursos de especialização e MBAs permitem aprofundar conhecimentos em gestão de pessoas, estratégia, finanças e tomada de decisão, além de ampliar a compreensão sobre o funcionamento das organizações.

Para profissionais que desejam avançar para posições de coordenação, gerência ou direção, esse tipo de formação pode ajudar a conectar conhecimentos técnicos à visão estratégica necessária para lidar com desafios de gestão.

Nesse contexto, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs online pelo preço de um, com 10 anos de acesso aos conteúdos. A campanha contempla formações em áreas como Liderança e Gestão, Inteligência Artificial, Finanças Corporativas, Marketing, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

O cenário apontado pelo Fórum Econômico Mundial mostra que as exigências do mercado de trabalho não se limitam ao domínio de ferramentas ou conhecimentos técnicos. A capacidade de liderar, influenciar pessoas e conduzir decisões também está entre as competências que devem ganhar espaço nas organizações até 2030.

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