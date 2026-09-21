31% dos brasileiros não têm reserva de emergência, aponta pesquisa

Reserva de emergência (Nora Carol Photography/Getty Images)
Repórter de Projetos Especiais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11h22.
Quase um terço dos brasileiros não tem dinheiro guardado para enfrentar uma emergência financeira. Para outros 20%, os recursos disponíveis durariam, no máximo, um mês.
Os dados da 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima em parceria com o Datafolha, mostram que a falta de reservas ou o pouco dinheiro acumulado deixam uma parcela expressiva da população com capacidade limitada de lidar com imprevistos.
A pergunta sobre reservas de emergência foi incluída pela primeira vez nesta edição do levantamento. A pesquisa ouviu 5.832 pessoas de 16 anos ou mais, de todas as classes econômicas, nas cinco regiões do país, entre 4 e 21 de novembro de 2025. A margem de erro geral é de um ponto percentual, para mais ou para menos.
A capacidade de enfrentar uma emergência varia conforme a relação das pessoas com os investimentos. Entre os brasileiros classificados como investidores pelo estudo, 42% têm recursos para mais de seis meses e 47%, para até seis meses. Ainda assim, 11% desse grupo afirmam não ter reserva de emergência.
Entre os não investidores, a ausência de proteção é mais frequente: 42% não têm dinheiro reservado para imprevistos. Segundo o levantamento, apenas 17% poderiam se manter por seis meses ou mais em uma emergência.
A pesquisa considera investidores aqueles que possuíam algum produto financeiro no momento da entrevista. Em 2025, esse público correspondia a 36% da população, ou cerca de 60,6 milhões de pessoas. Os outros 64%, equivalentes a 107,7 milhões, não investiam nesses produtos.
Os números mostram que possuir uma aplicação financeira e contar com uma reserva de emergência são condições distintas. Há investidores sem recursos destinados a imprevistos, assim como existem pessoas que não utilizam produtos financeiros, mas afirmam ter dinheiro guardado para essas situações.
A dificuldade de formar uma proteção financeira aparece também nos dados sobre a capacidade de poupar. Em 2025, 33% dos brasileiros conseguiram economizar algum dinheiro, mesmo percentual do ano anterior. Houve avanço em relação aos 27% registrados em 2021, mas dois terços da população continuaram sem conseguir guardar recursos ao longo do ano.
A relação entre renda e despesas ajuda a explicar esse quadro. Aproximadamente um terço dos entrevistados relatou ter gastado mais do que ganhou nos seis meses anteriores à pesquisa. Apenas um quinto afirmou ter consumido menos do que recebeu. Para a maior parcela, os gastos ficaram próximos da renda.
O desequilíbrio é mais frequente na base da pirâmide: na classe DE, 47% disseram ter despesas superiores aos rendimentos. Na classe AB, por sua vez, 31% afirmaram gastar menos do que ganham.
Entre as pessoas cujas despesas superam a renda, apenas 15% conseguiram economizar em 2025, ante 33% na população em geral. Nesse grupo, a proporção de quem não tem reserva chega a 41%, e 45% possuem dívidas em atraso, acima dos 29% registrados no conjunto dos entrevistados.
A combinação de gastos maiores que a renda, dívidas e baixa capacidade de poupança reduz o espaço para construir uma reserva. O estudo associa novos avanços no hábito de guardar dinheiro também à melhora das condições econômicas e de vida da população.
A falta de recursos para emergências aparece ainda relacionada ao estresse financeiro. Entre as pessoas com nível elevado de estresse, 39% não têm reserva, contra 31% na população em geral.
Nesse mesmo grupo, 82% não conseguiram economizar nada em 2025 e 41% tinham dívidas em atraso. Os dados mostram uma associação entre pressão financeira e menor capacidade de poupar, sem estabelecer uma relação de causa e efeito entre esses fatores.
A vulnerabilidade, portanto, envolve tanto a ausência de dinheiro para um imprevisto quanto a dificuldade de abrir espaço no orçamento para começar a acumulá-lo.
Se a maioria afirma ter algum recurso para emergências, a preparação financeira para a aposentadoria é bem menos disseminada. Entre as pessoas ainda não aposentadas, apenas 16% começaram a formar uma reserva para essa fase da vida, o menor percentual da série histórica.
Outros 57% pretendem começar, mas ainda não deram o primeiro passo. Já 27% não iniciaram uma reserva e dizem não ter intenção de fazê-lo. Ao todo, 84% dos não aposentados ainda não começaram a poupar para a aposentadoria.
A expectativa de sustento permanece concentrada na previdência pública. Entre os que ainda não se aposentaram, 60% apontam o INSS como fonte de renda futura. Entre os já aposentados, a dependência efetiva chega a 93%.
Da emergência à aposentadoria, o levantamento expõe a distância entre precisar de proteção financeira e conseguir construí-la. Para quase um terço dos brasileiros, o desafio começa antes de discutir quanto tempo a reserva deveria durar: ainda não há dinheiro guardado para enfrentar o próximo imprevisto.