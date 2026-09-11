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Paraná Pesquisas: Vilela tem 45,1% e Perillo, 23,2%, no 1º turno em Goiás

Governador consolida liderança na disputa estadual em meio a alta aprovação da gestão local

Goiás: 72,8% dos eleitores aprovam a atual gestão estadual (PSD/Divulgação)

Goiás: 72,8% dos eleitores aprovam a atual gestão estadual (PSD/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12h55.

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O governador Daniel Vilela (MDB) lidera isolado a corrida pelo Executivo de Goiás, segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 11. O sucessor de Ronaldo Caiado (PSD) registra 45,1% das intenções de voto no cenário de primeiro turno.

Na segunda posição, Marconi Perillo (PSDB) marca 23,2%, seguido por Wilder Morais (PL), com 15%. Entre os demais nomes testados, Luis Cesar Bueno (PT) pontua com 3,4%, enquanto Luciana Amorim (UP) tem 1,6% e Danilo Pinheiro (PCO) registra 1,5%.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6%. Outros 4,2% não souberam ou preferiram não opinar.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Daniel Vilela também lidera isoladamente, sendo lembrado por 24% do eleitorado. Marconi Perillo registra 9,9% e Wilder Morais soma 6,3%.

O cenário demonstra alto grau de indefinição, com 52,8% dos goianos afirmando que não sabem ou não querem opinar a poucas semanas do pleito.

Avaliação de governo e rejeição

O desempenho do líder da pesquisa é sustentado pela avaliação de seu mandato. Segundo o levantamento, 72,8% dos eleitores aprovam a atual gestão estadual, contra 22,6% que a desaprovam.

Na questão qualitativa, 52,1% consideram a administração ótima ou boa, 30,8% a enxergam como regular, e 14,4% a classificam como ruim ou péssima.

Marconi Perillo enfrenta o maior gargalo do estado, liderando o índice de rejeição com 40,9%. Os entrevistados afirmaram que não votariam no tucano de jeito nenhum. Em distante segundo lugar, Daniel Vilela e Wilder Morais aparecem em empate técnico no quesito rejeição, afastados por 16,8% e 16,7% dos eleitores, respectivamente.

No mesmo extrato, Luis Cesar Bueno é rejeitado por 11,3%, à frente de Luciana Amorim (9,5%) e Danilo Pinheiro (7,6%). Uma parcela de 14,1% não soube ou não opinou sobre em quem não votaria, e apenas 6,1% declararam que poderiam votar em qualquer um dos políticos testados na cartela.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.248 eleitores entre 8 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo GO-03096/2026.

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