Vacina contra câncer de pele reduz em 42% risco de recidiva ou morte por melanoma

Uma vacina experimental contra o melanoma, forma mais agressiva de câncer de pele, reduziu em 42% o risco de retorno da doença ou morte quando combinada a um medicamento de imunoterapia. O resultado foi divulgado pelas farmacêuticas Moderna e MSD.

A terapia, chamada intismeran autogene, utiliza a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) para estimular o sistema imunológico a reconhecer características específicas das células cancerígenas.

Segundo o comunicado, os resultados foram obtidos em um estudo clínico de fase 3, realizado com 1.137 pacientes que haviam passado por cirurgia para retirar o melanoma. Apesar dos resultados positivos, o tratamento continua em investigação e ainda depende de avaliação das autoridades regulatórias.

Como funciona a vacina contra o melanoma?

Diferentemente das vacinas tradicionais, utilizadas para prevenir doenças, a intismeran autogene é uma vacina terapêutica, desenvolvida para ajudar no tratamento de pacientes que já tiveram câncer.

A tecnologia utiliza informações genéticas do tumor de cada pessoa para identificar mutações específicas e produzir uma formulação individualizada. Cada dose contém instruções de mRNA para a produção de até 34 neoantígenos, proteínas associadas às alterações genéticas presentes nas células cancerígenas.

O objetivo é estimular os linfócitos T, células de defesa do organismo, a reconhecer essas características e combater possíveis células tumorais remanescentes.

No estudo, a vacina foi administrada em combinação com o pembrolizumabe, comercializado como Keytruda, medicamento que atua bloqueando um mecanismo utilizado pelas células cancerígenas para escapar da resposta imunológica.

O que mostrou o estudo com a vacina contra o câncer?

O ensaio clínico foi realizado em 157 centros de pesquisa e incluiu pacientes que haviam passado pela remoção cirúrgica do melanoma, mas apresentavam risco elevado de recorrência.

Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Todos receberam pembrolizumabe durante 12 meses, mas aproximadamente dois terços também receberam a vacina experimental, enquanto os demais receberam placebo.

A vacina foi administrada em nove doses, personalizadas de acordo com as características genéticas do tumor de cada paciente.

Após dois anos, os resultados mostraram que:

82,2% dos pacientes tratados com a combinação permaneciam vivos e sem recorrência do câncer.

70% dos participantes que receberam apenas pembrolizumabe apresentaram o mesmo resultado.

A combinação reduziu em 42% o risco de recorrência do melanoma ou morte durante o período analisado.

A diferença entre os percentuais de pacientes sem recorrência foi de 12 pontos percentuais. Já os 42% representam a redução relativa do risco observada no estudo.

Quais são os efeitos colaterais da vacina?

De acordo com os dados divulgados pelas farmacêuticas, os efeitos adversos mais frequentes entre os pacientes que receberam a combinação foram febre, dor no local da aplicação e fadiga.

Eventos adversos relacionados ao tratamento foram registrados em 95,8% dos participantes que receberam a vacina e pembrolizumabe, contra 90% daqueles tratados apenas com o imunoterápico.

Os eventos classificados entre os graus 3 e 5, considerados mais graves, ocorreram em 14,2% e 13,4% dos pacientes, respectivamente. As empresas informaram que não foram identificados novos sinais de segurança em relação aos estudos anteriores.

Quando a vacina contra o melanoma estará disponível?

A intismeran autogene ainda não está aprovada para uso clínico. Os resultados serão apresentados no congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, em Madri, e o estudo foi aceito para publicação no New England Journal of Medicine, conforme as informações divulgadas pelas farmacêuticas.

Apesar da redução no risco de recorrência ou morte, os fabricantes afirmaram que ainda é cedo para determinar se o tratamento aumenta a sobrevida dos pacientes a longo prazo.

A combinação já recebeu da agência reguladora americana, a FDA, a classificação de terapia inovadora, destinada a acelerar o desenvolvimento e a avaliação de determinados tratamentos. Segundo a Reuters, as empresas se preparam para solicitar aprovação nos Estados Unidos e trabalham com a possibilidade de lançar a vacina em 2027.

A tecnologia também está sendo investigada em outros tipos de câncer, incluindo tumores de rim, bexiga e pulmão.

O que é melanoma e quais são os sintomas?

O melanoma é uma das formas mais graves de câncer de pele e tem origem nos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, pigmento que determina a cor da pele.

A exposição à radiação ultravioleta, proveniente do sol e de equipamentos de bronzeamento artificial, é um dos principais fatores associados à doença. O câncer pode surgir como uma pinta ou mancha que cresce e apresenta alterações de formato, coloração ou textura.

Para identificar possíveis sinais de alerta, pode-se utilizar a regra ABCDE:

Assimetria: uma metade da pinta é diferente da outra.

Borda: contorno irregular.

Cor: presença de diferentes tonalidades.

Diâmetro: lesões maiores que seis milímetros.

Evolução: mudanças de tamanho, formato ou cor.

Entre as medidas de prevenção estão evitar a exposição solar entre 10h e 16h, utilizar protetor solar com fator de proteção 30 ou superior e não recorrer a equipamentos de bronzeamento artificial.