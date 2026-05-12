Cientistas descobrem padrão estatístico que pode provar vida fora da Terra

Encontrar vida em outros planetas pode depender menos de saber quais moléculas procurar e mais de entender como elas se organizam. É o que sugere uma pesquisa publicada na Nature Astronomy por cientistas da Universidade da Califórnia em Riverside e do Instituto Weizmann de Ciências, em Israel.

O estudo identificou que aminoácidos presentes em sistemas vivos tendem a ser mais variados e distribuídos de forma mais uniforme do que os formados por processos não biológicos. Ácidos graxos seguem o padrão oposto: processos não vivos produzem distribuições mais uniformes do que os biológicos.

A lógica vem da ecologia

Para chegar a essa conclusão, a equipe adaptou um método estatístico normalmente usado em ecologia. Ecólogos medem biodiversidade com dois conceitos: riqueza (quantas espécies diferentes existem) e uniformidade (como elas estão distribuídas). Os pesquisadores aplicaram essa mesma lógica à química associada a possíveis formas de vida extraterrestre.

"Estamos mostrando que a vida não produz apenas moléculas", disse Fabian Klenner, professor assistente de ciências planetárias da UC Riverside e coautor do estudo. "A vida também produz um princípio organizacional que podemos ver ao aplicar estatística."

Usando cerca de 100 conjuntos de dados já existentes, os cientistas analisaram aminoácidos e ácidos graxos de micróbios, solos, fósseis, meteoritos, asteroides e amostras sintéticas de laboratório.

Em todos os casos, materiais biológicos exibiram padrões organizacionais distintos dos de origem não viva.

Fósseis ainda carregam traços do passado

Um dos achados mais inesperados foi a robustez do método mesmo diante de amostras degradadas. Cascas de ovos de dinossauros fossilizadas incluídas no estudo, por exemplo, ainda apresentaram padrões estatísticos detectáveis ligados à atividade biológica antiga.

"Isso foi genuinamente surpreendente", disse Klenner. "O método capturou não apenas a distinção entre vida e não-vida, mas também graus de preservação e alteração."

Aplicação em missões espaciais

A relevância prática do método está na sua simplicidade: ele pode funcionar com dados já coletados por missões espaciais em andamento ou futuras, sem depender de nenhum instrumento especializado específico.

Gideon Yoffe, pesquisador de pós-doutorado no Instituto Weizmann e primeiro autor do estudo, ressaltou os limites da área.

"A astrobiologia é fundamentalmente uma ciência forense. Estamos tentando inferir processos a partir de pistas incompletas, frequentemente com dados muito limitados coletados por missões extraordinariamente caras e infrequentes", afirmou Yoffe.

As missões que hoje estudam Marte, Europa, Encélado e outros mundos produzem medições cada vez mais detalhadas de química orgânica. O desafio permanece na interpretação desses sinais — já que moléculas como aminoácidos e ácidos graxos também se formam sem a presença de vida e foram encontradas em meteoritos e reproduzidas em experimentos de laboratório.

Os pesquisadores são cautelosos sobre os limites do método. "Qualquer afirmação futura de que encontramos vida exigiria múltiplas linhas de evidência independentes, interpretadas dentro do contexto geológico e químico de um ambiente planetário", disse Klenner.

Ainda assim, a equipe acredita que a abordagem pode se tornar uma ferramenta valiosa. "Nossa abordagem é mais uma forma de avaliar se a vida pode ter estado lá", afirmou Klenner. "E se diferentes técnicas apontarem na mesma direção, isso se torna muito poderoso."