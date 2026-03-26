Luz vermelha: promessa alta, evidência moderada

A terapia com luz vermelha ganhou espaço rápido no mercado de estética e bem-estar, impulsionada por promessas de rejuvenescimento, recuperação muscular e até melhora cognitiva.

Mas, segundo uma análise recente publicada na revista Nature, o entusiasmo popular ainda está à frente das evidências científicas.

Como funciona a luz vermelha?

Apesar disso, a base biológica do método não é invenção.

A técnica, conhecida como fotobiomodulação, vem sendo estudada há décadas em universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Um dos pontos mais investigados é como a luz interage com as mitocôndrias, estruturas celulares responsáveis pela produção de energia.

Uma revisão publicada em 2024 na revista International Journal of Molecular Sciences, conduzida pela pesquisadora María L. Hernández-Bule e outros cientistas, mostra que a luz vermelha atua em moléculas sensíveis à luz dentro das células, ativando processos metabólicos e sinalizações biológicas.

Esse mecanismo ajuda a explicar por que a terapia pode reduzir inflamações e estimular regeneração de tecidos. Estudos experimentais detalham que a luz vermelha regula genes, fatores de transcrição e até níveis de óxido nítrico nas células da pele.

Na prática clínica, alguns resultados começam a aparecer, mas ainda com limitações. Um ensaio clínico realizado em ambiente hospitalar, mostrou que pacientes em UTI que receberam terapia com luz apresentaram melhora de mobilidade, força muscular e até redução no tempo de internação.

Já na área estética, um estudo conduzido com mais de 100 voluntários e publicado na Research Gate indicou melhora na aparência da pele e aumento de colágeno após sessões regulares de luz vermelha.

É preciso ter cautela

Mas quando se olha o conjunto das evidências, o cenário fica mais cauteloso. Uma revisão ampla publicada na PubMed Central analisou mais de 9 mil pacientes em diferentes estudos clínicos, concluiu que os efeitos positivos existem, mas variam muito. Em muitos casos, o nível de evidência vai de baixo a moderado, sem conclusões definitivas.

Esse conjunto de estudos aponta para um padrão claro. A terapia com luz vermelha tem fundamento científico e efeitos reais em determinadas condições, especialmente ligadas à pele e inflamação. No entanto, ainda falta padronização de protocolos, maior número de estudos clínicos robustos e replicação dos resultados em larga escala.

Melhores equipamentos geram melhores resultados

Outro problema é a diferença entre ambientes de pesquisa e uso real. Equipamentos usados em estudos costumam ter controle preciso de intensidade, tempo e comprimento de onda. Já os dispositivos vendidos ao público variam muito, o que impacta diretamente na eficácia.

No fim das contas, a terapia com luz vermelha não é uma pseudociência, mas também não sustenta todas as promessas que circulam nas redes. A ciência já mostrou que o mecanismo funciona. O que ainda está em aberto é até onde esse funcionamento se traduz em benefícios concretos e consistentes no dia a dia.

Hoje, o consenso entre pesquisadores é mais equilibrado do que o discurso de marketing. Trata-se de uma tecnologia promissora, com aplicações reais, mas que ainda está em fase de construção científica