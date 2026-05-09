Inteligência Artificial

O que são redes neurais, a tecnologia que está fazendo máquinas “pensarem” como humanos

Inspiradas no funcionamento do cérebro humano, as redes neurais estão por trás de ferramentas de inteligência artificial capazes de reconhecer padrões, interpretar linguagem e gerar respostas cada vez mais complexas

Redes neurais são a base da inteligência artificial moderna e permitem que máquinas reconheçam padrões e gerem respostas complexas (Photopin)

Redes neurais são a base da inteligência artificial moderna e permitem que máquinas reconheçam padrões e gerem respostas complexas (Photopin)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05h01.

ChatGPT, assistentes virtuais, tradutores automáticos e geradores de imagem têm algo em comum: todos utilizam redes neurais, uma das tecnologias mais importantes da inteligência artificial moderna.

Inspiradas no funcionamento do cérebro humano, essas estruturas permitem que máquinas reconheçam padrões, aprendam com exemplos e executem tarefas que antes dependiam exclusivamente de pessoas.

Apesar do nome complexo, a lógica das redes neurais parte de um conceito relativamente simples.

O sistema é formado por “camadas” de conexões matemáticas que recebem informações, analisam padrões e produzem uma resposta e foi inspirado na maneira como neurônios humanos se conectam no cérebro para transmitir informações.

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Como as redes neurais funcionam

Na prática, as redes neurais recebem uma enorme quantidade de dados e aprendem a identificar relações entre eles.

Um sistema pode, por exemplo, analisar milhares de imagens de gatos até entender quais características costumam aparecer nesses animais.

Depois desse treinamento, a máquina consegue reconhecer um gato em uma nova imagem, mesmo que nunca tenha visto aquela foto antes. O mesmo princípio vale para texto e voz.

Ferramentas como o ChatGPT analisam bilhões de palavras durante o treinamento e aprendem padrões de linguagem: como frases são construídas, quais palavras costumam aparecer juntas e qual estrutura faz sentido em determinado contexto.

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O que torna essa tecnologia diferente

Ao contrário de programas tradicionais, que seguem regras pré-definidas, redes neurais conseguem “aprender” com exemplos.

Isso permite que o sistema melhore respostas ao longo do tempo e execute tarefas mais complexas, como resumir textos, traduzir idiomas, reconhecer rostos ou criar imagens inéditas.

Esse avanço fez a inteligência artificial deixar de funcionar apenas como uma ferramenta automática de comandos simples e passar a atuar em atividades que envolvem interpretação e análise de contexto.

Mesmo sem perceber, muitas pessoas utilizam redes neurais diariamente. Elas estão presentes em recomendações de filmes e músicas, reconhecimento facial no celular, filtros de redes sociais, assistentes de voz, aplicativos de navegação e sistemas de tradução automática.

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Na área corporativa, a tecnologia também ganhou espaço em análise de dados, automação de atendimento, detecção de fraudes e produção de conteúdo.

Em saúde, pode ajudar a identificar padrões em exames e acelerar diagnósticos.

O avanço das redes neurais transformou a inteligência artificial em uma das áreas mais influentes da tecnologia atual.

Mais do que uma tendência, as redes neurais passaram a fazer parte da infraestrutura tecnológica do cotidiano e devem continuar moldando a forma como pessoas trabalham, estudam e interagem com sistemas digitais nos próximos anos.

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