Cogumelo mágico pode reorganizar o cérebro, diz estudo

Uma única dose de psilocibina — composto presente nos chamados “cogumelos mágicos” — pode gerar alterações na estrutura do cérebro que permanecem por semanas. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do Imperial College London e divulgado na revista Nature Communications.

Os dados indicam que voluntários saudáveis apresentaram mudanças detectáveis no cérebro até um mês após o uso da substância. Além disso, os participantes relataram melhora no bem-estar psicológico e maior flexibilidade de pensamento.

Como a psilocibina atua no cérebro

A psilocibina influencia diretamente a atividade cerebral, alterando a forma como o cérebro processa informações. Durante o estudo, os cientistas identificaram um aumento na chamada entropia cerebral — um indicador de maior diversidade e complexidade na atividade neural.

Esse tipo de resposta está associado a padrões mentais menos rígidos, o que pode ajudar a entender por que a substância vem sendo investigada como alternativa terapêutica para condições como depressão, ansiedade e dependência.

Mudanças nas conexões neurais após o uso

Exames de imagem revelaram alterações em feixes nervosos do cérebro. Essas mudanças foram analisadas por meio da técnica de imagem por tensor de difusão (DTI), que permite observar a organização das conexões neurais.

Os resultados sugerem que essas interações podem ter passado por um processo de reorganização ou aumento de densidade. Segundo os pesquisadores, esse padrão difere do que normalmente é observado em processos como envelhecimento e doenças neurodegenerativas, embora o significado exato dessas alterações ainda não esteja claro.

Como a pesquisa foi conduzida

O estudo contou com a participação de 28 voluntários saudáveis que nunca haviam utilizado substâncias psicodélicas. No início, os participantes receberam uma dose muito baixa de psilocibina, considerada como controle.

Após um mês, foi administrada uma dose única de 25 mg, suficiente para induzir efeitos psicodélicos. Ao longo do experimento, a atividade cerebral foi acompanhada por eletroencefalografia (EEG) e exames de ressonância magnética, além de avaliações psicológicas realizadas nas semanas seguintes.

Os pesquisadores observaram que os participantes com maior aumento na entropia cerebral foram também os que relataram mudanças psicológicas mais significativas, incluindo maior sensação de bem-estar.

Para a equipe, essa associação reforça a hipótese de que a psilocibina pode contribuir para a reorganização de padrões cerebrais e, potencialmente, para a melhora da saúde mental.

O que os resultados sugerem

Apesar dos resultados promissores, os autores destacam que a pesquisa possui limitações importantes. O número de participantes é relativamente pequeno, e as técnicas de imagem utilizadas fornecem apenas uma visão indireta das conexões cerebrais. Por isso, ainda são necessários estudos mais amplos para confirmar os achados e compreender melhor suas implicações clínicas.

A pesquisa se soma a uma série de estudos que investigam o uso de psicodélicos na medicina. Experimentos anteriores em roedores já indicavam que essas substâncias podem estimular a plasticidade cerebral — a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar.

Agora, os resultados observados nos voluntários do estudo reforçam a hipótese de que alterações semelhantes também podem ocorrer no cérebro humano após o uso da psilocibina, embora ainda sejam necessárias pesquisas mais amplas para confirmar os efeitos e entender suas implicações clínicas.