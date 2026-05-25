Após 9 mil anos, arroz pode se tornar extinto por ameaça global — e cientistas não têm soluções

O arroz ocupa uma posição central na alimentação global e sustenta a dieta de bilhões de pessoas. Durante milhares de anos, o cultivo do grão conseguiu atravessar diferentes regiões do planeta e acompanhar o desenvolvimento de sociedades inteiras. No entanto, o cenário mudou: o avanço das temperaturas globais coloca essa cultura diante de um cenário sem precedentes.

Pesquisas indicam que o arroz manteve praticamente o mesmo limite de tolerância ao calor ao longo dos últimos 9 mil anos. Com o avanço do aquecimento global, cientistas avaliam que essa estabilidade histórica pode se transformar em um obstáculo para a sobrevivência da planta em diversas áreas produtoras.

Os estudos reuniram informações arqueológicas, registros atuais de cultivo e projeções climáticas para entender como o arroz se adaptou ao longo do tempo. A conclusão aponta que os limites térmicos suportados pelas variedades antigas são muito próximos daqueles observados nas plantações atuais.

Isso mostra que o arroz evoluiu dentro de condições climáticas relativamente estáveis e nunca precisou enfrentar temperaturas tão elevadas quanto as previstas para as próximas décadas. Por essa razão, especialistas afirmam que a cultura não desenvolveu resistência natural a cenários de calor extremo.

Fortes impactos na produção

O avanço da temperatura média global já começa a alterar áreas tradicionais de produção. Estimativas apontam que, até o fim do século, as regiões expostas a temperaturas acima do limite suportado pelo arroz podem crescer entre 10 e 30 vezes nos principais produtores asiáticos. Em algumas localidades, o calor poderá inviabilizar biologicamente o desenvolvimento da planta.

Os efeitos desse processo já aparecem antes mesmo de 2100. Pesquisas recentes sobre o cultivo de arroz na China mostram que o aumento das temperaturas interfere diretamente no ciclo de vida da planta e altera o período de floração.

Segundo os pesquisadores, o calor excessivo reduz a eficiência do aproveitamento térmico em áreas consideradas estratégicas para a produção chinesa. Na prática, o aquecimento global compromete o funcionamento biológico do arroz e reduz sua capacidade de produzir grãos.

As consequências também afetam a produtividade global. Estudos publicados nos últimos anos já alertavam para perdas de rendimento associadas ao avanço das mudanças climáticas. A tendência observada pelos pesquisadores indica que temperaturas mais altas resultam em menos grãos por espiga e queda na produção.

Outro ponto analisado pela comunidade científica envolve os impactos sociais e econômicos dessa transformação. Embora níveis maiores de dióxido de carbono possam favorecer o crescimento vegetal em alguns contextos, os efeitos não ocorrem de forma igual entre os países.

As projeções mostram que nações com maior capacidade financeira poderão investir em infraestrutura agrícola, sistemas de resfriamento e variedades geneticamente adaptadas ao calor. Já países mais dependentes da produção de arroz terão menos recursos para responder às perdas causadas pelas mudanças climáticas.

Os pesquisadores também avaliam que a adaptação natural do arroz não deve ocorrer no mesmo ritmo das alterações ambientais. A análise histórica mostra que os limites térmicos da cultura permaneceram praticamente inalterados durante milênios, enquanto o aumento atual da temperatura ocorre em poucas décadas.

Diante desse cenário, cientistas discutem alternativas para garantir a produção do alimento que continua entre os principais pilares da segurança alimentar mundial.