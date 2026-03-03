O que o cérebro dos bebês revela sobre a mente humana

A atividade cerebral de bebês pode revelar como o cérebro humano se organiza nos primeiros anos de vida.

Um estudo publicado na revista Imaging Neuroscience mapeou (quase em tempo real) a dinâmica neural de crianças entre 3 meses e 2 anos, identificando padrões que podem auxiliar na detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento.

A pesquisa envolveu cientistas do Brasil, da África do Sul e dos Estados Unidos e analisou mais de 800 crianças por meio de eletroencefalograma (EEG), exame que registra a atividade elétrica cerebral.

Redes neurais já presentes nos primeiros meses

Os resultados da pesquisa mostraram que bebês muito pequenos já apresentam redes neurais semelhantes às observadas em adultos.

Isso sugere que a arquitetura funcional básica do cérebro está presente desde o início da vida, embora continue passando por ajustes e refinamentos ao longo do crescimento.

Durante o monitoramento, os pesquisadores observaram que o cérebro infantil alterna rapidamente entre diferentes padrões de atividade, mesmo em momentos de repouso.

Microestados revelam dinâmica cerebral acelerada

Esses padrões transitórios foram classificados como microestados do EEG — breves configurações elétricas que representam diferentes redes funcionais do cérebro, como sistemas ligados à atenção, à visão e à audição.

A rápida sucessão desses microestados reflete a capacidade do cérebro de alternar entre funções em frações de segundo.

Esse mecanismo pode explicar como bebês conseguem processar estímulos, reagir ao ambiente e aprender novas habilidades de forma contínua.

Identificação de desvios no neurodesenvolvimento

Além de ampliar o entendimento científico sobre o cérebro humano, o mapeamento da atividade cerebral infantil pode contribuir para identificar sinais de desvio no neurodesenvolvimento.

Segundo especialistas, traçar curvas esperadas de maturação neural ajuda a identificar trajetórias fora do padrão. Alterações persistentes podem funcionar como marcadores de risco para condições relacionadas ao neurodesenvolvimento.

Ainda assim, os pesquisadores ressaltam que o EEG isoladamente não é suficiente para estabelecer diagnósticos. A avaliação clínica completa e o acompanhamento contínuo são essenciais para interpretar corretamente os sinais observados.

Futuro do diagnóstico infantil

Ao identificar que diferentes redes cerebrais amadurecem em ritmos próprios, o estudo propõe uma nova forma de olhar para o desenvolvimento infantil: em vez de considerar apenas atraso ou normalidade, é possível analisar trajetórias específicas de cada sistema funcional.

Essa abordagem pode, no futuro, permitir intervenções mais precisas, direcionadas a áreas específicas do desenvolvimento cerebral que apresentem maior vulnerabilidade.