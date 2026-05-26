Esporte

Santos x Deportivo Cuenca: horário, onde assistir e cenário do jogo

Santos entra em campo nesta terça-feira, 26, pela Copa Sul-Americana, em duelo decisivo na Vila Belmiro

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar Jr., do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar Jr., do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05h00.

Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo terá transmissão do SBT e do Paramount Plus.

A partida é válida pelo Grupo D da competição continental.

Santos precisa vencer para seguir vivo

O Santos ocupa a 4ª colocação do Grupo D, com 4 pontos em 5 jogos. A equipe brasileira soma quatro empates e uma derrota, marcou 5 gols, sofreu 6 e tem saldo negativo de -1, com aproveitamento de 26%.

Na rodada passada, o Peixe empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, na Vila Belmiro.

O clube paulista chega pressionado para a última rodada da fase de grupos e precisa de um resultado positivo para tentar avançar na competição continental.

Deportivo Cuenca tenta vaga

O Deportivo Cuenca aparece na vice-liderança do grupo, com 6 pontos em 5 partidas. Os equatorianos têm campanha de uma vitória, três empates e uma derrota, além de 3 gols marcados e 4 sofridos.

Na rodada anterior, a equipe empatou em 2 a 2 com o Deportivo Recoleta.

O time entra em campo ainda sonhando com a liderança da chave e uma vaga direta às oitavas de final. Na Copa Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados disputam os playoffs contra equipes vindas da Libertadores.

Os critérios de desempate da fase de grupos são confronto direto, saldo de gols, gols marcados, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.

Onde assistir Santos x Deportivo Cuenca ao vivo?

O jogo terá transmissão do SBT e da Paramount+.

Que horas é o jogo Santos x Deportivo Cuenca hoje?

A partida acontece às 21h30 (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Santos Futebol ClubeCopa Sul-Americana
Próximo

Mais de Esporte

Grêmio x Montevideo City Torque: horário, onde assistir e cenário do jogo

Lanús x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Brasileiros em Roland Garros nesta terça: veja horários e onde assistir às duplas

Bia Haddad estreia nas duplas de Roland Garros hoje; veja horário e onde assistir

Mais na Exame

Minhas Finanças

Como locatário e inquilino devem declarar o aluguel no imposto de renda

Esporte

Brasileiros em Roland Garros nesta terça: veja horários e onde assistir às duplas

Pop

Série 'Off Campus' faz hit de Jennifer Lopez voltar às paradas 15 anos depois

Brasil

Votação do fim da escala 6x1 é adiada por pedido de vista de deputado do PL