Santos x Deportivo Cuenca: horário, onde assistir e cenário do jogo

Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo terá transmissão do SBT e do Paramount Plus.

A partida é válida pelo Grupo D da competição continental.

Santos precisa vencer para seguir vivo

O Santos ocupa a 4ª colocação do Grupo D, com 4 pontos em 5 jogos. A equipe brasileira soma quatro empates e uma derrota, marcou 5 gols, sofreu 6 e tem saldo negativo de -1, com aproveitamento de 26%.

Na rodada passada, o Peixe empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, na Vila Belmiro.

O clube paulista chega pressionado para a última rodada da fase de grupos e precisa de um resultado positivo para tentar avançar na competição continental.

Deportivo Cuenca tenta vaga

O Deportivo Cuenca aparece na vice-liderança do grupo, com 6 pontos em 5 partidas. Os equatorianos têm campanha de uma vitória, três empates e uma derrota, além de 3 gols marcados e 4 sofridos.

Na rodada anterior, a equipe empatou em 2 a 2 com o Deportivo Recoleta.

O time entra em campo ainda sonhando com a liderança da chave e uma vaga direta às oitavas de final. Na Copa Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados disputam os playoffs contra equipes vindas da Libertadores.

Os critérios de desempate da fase de grupos são confronto direto, saldo de gols, gols marcados, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.

Onde assistir Santos x Deportivo Cuenca ao vivo?

O jogo terá transmissão do SBT e da Paramount+.

Que horas é o jogo Santos x Deportivo Cuenca hoje?

A partida acontece às 21h30 (de Brasília).