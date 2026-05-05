Cientistas descobrem como 'programar' matéria quântica no tempo

Pesquisadores descobriram uma nova maneira de criar formas exóticas de matéria quântica ao alterar campos magnéticos ao longo do tempo.

O estudo, publicado na revista Physical Review B, mostra que essa técnica pode gerar estados mais estáveis e resistentes a falhas — um avanço relevante para o desenvolvimento da computação quântica.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da California Polytechnic State University (Cal Poly), nos Estados Unidos, e explora como a manipulação temporal de materiais pode revelar propriedades que não aparecem em condições normais.

Engenharia de Floquet desbloqueia estados quânticos inéditos

O estudo demonstra que a variação controlada de campos magnéticos pode levar a matéria a assumir estados quânticos que não existem em sistemas estáticos. Esse processo faz parte de uma abordagem conhecida como engenharia de Floquet, que analisa como sistemas físicos se comportam sob estímulos periódicos.

O professor do Departamento de Física da Cal Poly, Ian Powell, avaliou que a ideia central é que propriedades quânticas úteis podem depender não apenas do que um material é, mas de como ele é manipulado no tempo.

No estudo, a variação periódica de um campo magnético produziu fases quânticas controladas sem uma contraparte estática.

Ao aplicar essas mudanças de forma precisa, os pesquisadores conseguiram organizar propriedades quânticas inéditas, abrindo novas possibilidades para a criação de materiais com comportamentos específicos.

Estados quânticos mais estáveis para computação

Um dos principais desafios da computação quântica é a instabilidade dos sistemas, que são altamente sensíveis a interferências externas, conhecidas como “ruído”.

Segundo o estudo, o controle temporal dos campos magnéticos pode ajudar a tornar esses sistemas mais robustos, reduzindo erros e aumentando a confiabilidade dos qubits — unidades básicas da computação quântica.

Os autores destacam que o avanço não está apenas na composição dos materiais, mas na forma como eles são manipulados ao longo do tempo.

Novos padrões matemáticos em sistemas quânticos

Além de criar novos estados de matéria, os pesquisadores identificaram padrões matemáticos que organizam essas fases quânticas. Esses modelos são semelhantes aos encontrados em sistemas mais complexos, o que sugere que fenômenos avançados podem ser estudados em configurações mais simples.

A equipe também mapeou o chamado “diagrama de fases”, que funciona como um guia para entender como diferentes estados quânticos se formam e se estabilizam.

Embora ainda esteja em estágio teórico, o estudo indica possíveis aplicações em áreas como simulação quântica e desenvolvimento de tecnologias avançadas.

Segundo os pesquisadores, o impacto prático dependerá de validações experimentais e da adaptação dessas ideias para dispositivos reais.

Ainda assim, os resultados reforçam que o futuro da tecnologia quântica pode depender não apenas dos materiais utilizados, mas também do controle preciso de suas condições ao longo do tempo.