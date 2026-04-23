Rosquinha derruba teoria aceita há mais de 150 anos na matemática

Por mais de 150 anos, uma teoria foi tratada como base na geometria para entender superfícies curvas. Criada pelo matemático francês Pierre Ossian Bonnet, ela defendia que, ao conhecer duas propriedades essenciais de uma superfície em todos os pontos, seria possível determinar sua forma exata.

Agora, pesquisadores da Universidade Técnica de Munique, da Universidade Técnica de Berlim e da Universidade Estadual da Carolina do Norte mostraram que essa lógica nem sempre funciona.

A rosquinha que mudou tudo

Para desafiar a regra histórica, os cientistas criaram duas superfícies compactas em formato de toro, nome matemático dado a objetos parecidos com uma rosquinha.

As duas compartilham exatamente os mesmos valores de métrica e curvatura média, duas medidas consideradas essenciais para definir uma superfície. Mesmo assim, com formatos gerais diferentes.

Na prática, isso significa que elas parecem iguais nos cálculos locais, mas não são idênticas como estrutura completa.

O que significam essas medidas?

A métrica indica as distâncias ao longo da superfície. É ela que mostra, por exemplo, o caminho entre dois pontos seguindo a própria forma do objeto. Já a curvatura média revela como a superfície se dobra no espaço, apontando se ela se curva para dentro, para fora e em que intensidade.

Durante décadas, acreditava-se que essas duas informações bastavam para reconstruir qualquer superfície compacta. Os matemáticos já sabiam que a regra de Bonnet falhava em alguns casos, como superfícies infinitas ou com bordas. Mas para formas fechadas e compactas, como esferas e toros, a ideia seguia forte.

No caso dos toros, estudos anteriores indicavam que poderia existir mais de uma forma possível com os mesmos dados, mas ninguém havia conseguido provar isso com um exemplo claro. Foi essa lacuna que o novo trabalho preencheu.

Segundo Tim Hoffmann, professor da Universidade Técnica de Munique, o grupo encontrou pela primeira vez um caso concreto que mostra como dados locais não garantem uma única forma global. Com isso, a equipe resolve uma questão debatida há décadas na geometria diferencial.

Por que isso importa?

A descoberta reforça uma ideia fascinante da matemática: conhecer todos os detalhes de pequenas partes de algo não significa, necessariamente, entender o todo.

Além do impacto teórico, resultados desse tipo podem influenciar áreas como modelagem 3D, computação gráfica, física e engenharia avançada.