Margaret Hamilton: morre a cientista que liderou desenvolvimento de software para missão Apollo 11

A cientista também relatou que o desconhecimento sobre as possibilidades do software deu aos profissionais autonomia para desenvolver soluções e estabelecer métodos de programação.

Em entrevista ao MIT News, em 2009, Hamilton afirmou que a equipe tinha consciência de que não haveria uma segunda oportunidade caso os sistemas falhassem durante as missões.

O trabalho exigia a criação de programas capazes de executar operações de navegação e controle em computadores com capacidade de processamento limitada em comparação com os equipamentos atuais.

Em 1968, Hamilton já ocupava o cargo de diretora assistente responsável pela equipe de software do Módulo de Comando e Serviço. Naquele período, mais de 400 profissionais participavam do desenvolvimento dos sistemas do programa Apollo .

Inicialmente, trabalhou nos sistemas destinados às missões não tripuladas. Com o avanço do programa, assumiu a liderança da equipe responsável pelos programas utilizados nas viagens com astronautas.

Ela soube da oportunidade por meio de um anúncio de jornal encontrado pelo marido. Após se candidatar, tornou-se a primeira programadora contratada pelo MIT para o projeto e a primeira mulher a ocupar essa função na iniciativa.

A entrada de Hamilton no programa espacial ocorreu em 1965, quando o Laboratório de Instrumentação do MIT recrutava profissionais para desenvolver o software de bordo das missões Apollo .

A experiência levou Hamilton a estudar métodos para aumentar a confiabilidade dos sistemas computacionais e reduzir falhas de programação.

Na iniciativa, desenvolveu programas para o protótipo do computador AN/FSQ-7, utilizado pela Força Aérea americana na identificação de aeronaves consideradas potencialmente hostis.

Em 1961, passou a integrar o Laboratório Lincoln do MIT, onde participou do projeto Semi-Automatic Ground Environment (SAGE), sistema de defesa aérea dos Estados Unidos .

A função envolvia o desenvolvimento de programas de previsão do tempo ao lado do pesquisador Edward Lorenz, que posteriormente se tornaria uma referência nos estudos sobre a teoria do caos. Foi nesse trabalho que Hamilton teve seu primeiro contato profissional com a programação de computadores.

No ano seguinte, mudou-se para Boston, em Massachusetts , acompanhada do marido, que cursava direito. Na cidade, conseguiu um emprego temporário no departamento de meteorologia do MIT.

Nascida em Paoli, no estado americano de Indiana, em 1936, Hamilton iniciou os estudos de matemática na Universidade de Michigan, em 1955. Posteriormente, transferiu-se para o Earlham College, onde concluiu a graduação em matemática, com especialização em filosofia, em 1958.

Ao longo da carreira, a cientista publicou mais de 130 trabalhos e fundou duas empresas de tecnologia. Em 2016, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade , uma das principais honrarias civis dos Estados Unidos, concedida pelo então presidente Barack Obama.

Uma das contribuições de Hamilton ocorreu durante a descida do módulo lunar Eagle, em 1969. O computador de bordo apresentou alertas de sobrecarga pouco antes do pouso. O sistema desenvolvido por sua equipe conseguiu priorizar as operações necessárias à missão, o que permitiu a continuidade do procedimento.

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Como um erro da filha de Hamilton influenciou a segurança das missões

Um episódio envolvendo Lauren, filha de Hamilton, ajudou a identificar uma vulnerabilidade nos programas utilizados pelo projeto Apollo.

Durante uma visita ao laboratório, a criança, então com quatro anos, utilizou um simulador do módulo de comando e acionou acidentalmente o programa P01, destinado às operações anteriores ao lançamento.

Como o simulador estava configurado para representar uma nave em voo, a execução do comando provocou uma falha no sistema.

Hamilton identificou o problema e sugeriu uma alteração para impedir que a mesma operação fosse realizada durante uma missão espacial.

A proposta não foi implementada inicialmente. A justificativa apresentada à engenheira era que os astronautas, por terem recebido treinamento, não cometeriam esse tipo de erro.

Entretanto, durante a missão Apollo 8, em 1968, o astronauta Jim Lovell acionou o programa P01 por engano. A operação provocou a perda dos dados de navegação armazenados no computador.

Hamilton e sua equipe participaram da recuperação das informações. Após o incidente, as modificações propostas pela engenheira foram incorporadas ao software.

O episódio se tornou um exemplo da aplicação da programação defensiva, método de desenvolvimento que procura antecipar falhas humanas e técnicas para evitar que comprometam o funcionamento de um sistema.

Como o software de Hamilton ajudou no pouso da Apollo 11

Em julho de 1969, o sistema desenvolvido pela equipe de Hamilton teve participação direta no pouso da Apollo 11, missão que levou os primeiros seres humanos à superfície lunar.

Durante a aproximação do módulo Eagle, o computador de bordo emitiu o alerta 1202, que indicava uma sobrecarga de processamento.

O problema estava relacionado ao funcionamento de equipamentos da espaçonave, que provocaram a execução de tarefas adicionais pelo computador. A quantidade de operações ameaçava comprometer o processamento dos comandos necessários à descida.

O software havia sido projetado para organizar as tarefas de acordo com sua importância. Dessa forma, o computador conseguia interromper processos de menor prioridade e reservar recursos para as funções relacionadas ao pouso.

O mecanismo permitiu que o sistema continuasse a executar os procedimentos de navegação, apesar dos alertas.

Com base no funcionamento do computador e na avaliação das equipes de controle, a NASA autorizou a continuidade da descida.

O módulo Eagle pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a caminhar na superfície lunar, enquanto Michael Collins permaneceu em órbita no módulo de comando.

A arquitetura de software adotada pela equipe de Hamilton demonstrou a importância de desenvolver sistemas capazes de administrar falhas sem interromper operações essenciais.

Empresas fundadas por Margaret Hamilton após o programa Apollo

Hamilton permaneceu no Laboratório de Instrumentação do MIT até a década de 1970. Após o encerramento do programa Apollo, a unidade se desvinculou do instituto e passou a operar como Laboratório Draper.

Em 1976, a cientista fundou a Higher Order Software, empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções baseadas em sua abordagem de engenharia de software.

O método priorizava a prevenção de erros e a tolerância a falhas, conceito que descreve a capacidade de um sistema de continuar em funcionamento mesmo diante de problemas em determinados componentes.

Cerca de dez anos depois, Hamilton criou a Hamilton Technologies, voltada ao desenvolvimento de ferramentas para planejamento, engenharia de sistemas e produção de software.

Entre os produtos da empresa está a Universal Systems Language (USL), linguagem de modelagem utilizada para estruturar sistemas computacionais e identificar possíveis erros durante o desenvolvimento.

A tecnologia segue os princípios adotados por Hamilton desde sua participação no programa Apollo, com foco na prevenção de falhas antes da execução dos programas.

Reconhecimento e legado na engenharia de software

Durante sua trajetória profissional, Hamilton defendeu que o desenvolvimento de programas de computador fosse reconhecido como uma disciplina de engenharia, com métodos e responsabilidades próprios.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, em 2018, afirmou que começou a utilizar a expressão "engenharia de software" para diferenciar o trabalho dos programadores das atividades relacionadas ao desenvolvimento de componentes físicos dos computadores, conhecidos como hardware.

Segundo Hamilton, a denominação foi inicialmente recebida com resistência e chegou a ser motivo de brincadeiras entre profissionais da área. Com o passar dos anos, o termo passou a integrar a nomenclatura utilizada pela indústria de tecnologia.

O reconhecimento de seu trabalho também ocorreu por meio de premiações. Em 2003, recebeu o prêmio NASA Exceptional Space Act, concedido por suas contribuições científicas e técnicas.

Em 2016, foi homenageada com a Medalha Presidencial da Liberdade. Na cerimônia, o governo americano destacou sua participação no desenvolvimento da arquitetura de software que contribuiu para as missões lunares.

Hamilton também recebeu o título de Computer History Museum Fellow, em 2017, e o prêmio Intrepid Lifetime Achievement, em 2019. Em 2022, passou a integrar o National Aviation Hall of Fame, instituição que reconhece profissionais ligados à história da aviação e do setor aeroespacial.

Sua trajetória ganhou visibilidade nas redes sociais por meio de uma fotografia na qual aparece ao lado de uma pilha de documentos com o código desenvolvido para o programa Apollo.

Em 2015, os arquivos do software das missões foram disponibilizados no GitHub, plataforma de armazenamento e compartilhamento de códigos de programação.

Dois anos depois, Hamilton foi representada em uma coleção da Lego dedicada a mulheres que participaram da história da Nasa. O conjunto teve origem em uma proposta da comunicadora científica Maia Weinstock, ligada ao MIT.

O professor Olivier de Weck, do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT, destacou a atuação da engenheira no desenvolvimento de sistemas voltados à prevenção de erros e na formação de profissionais da computação.

Hamilton deixa a filha Lauren Hamilton, o genro Richard Selesnick, dois netos, quatro bisnetos e três irmãos, John, David e Kathryn. Uma cerimônia em sua memória está prevista para a primavera em Cambridge, Massachusetts.