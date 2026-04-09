Chefe da Nasa acredita em vida fora da Terra: 'Chances são altas'

O chefe da missão Artemis II e comandante da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que as chances de existência de vida extraterrestre são “bastante altas”.

A declaração foi feita em entrevista à CNN dos Estados Unidos, na qual afirmou que a busca por vida fora da Terra “está no coração de muitas coisas que fazemos na Nasa”.

Segundo Isaacman, o questionamento se estamos sozinhos no universo orienta os esforços científicos da agência. Ele disse que já foi ao espaço duas vezes e "não encontrou alienígenas", mas que como o espaço tem cerca de 2 trilhões de galáxias, existem boas chances.

Missão Artemis II

As declarações ocorrem após o lançamento da missão Artemis II, que marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua desde 1972.

A cápsula Orion, com quatro astronautas, realizou trajetória ao redor do lado oculto do satélite e deve retornar à Terra nesta sexta-feira, 10.

Um dos objetivos da missão é coletar dados sobre os sistemas de suporte à vida da espaçonave.

Segundo a Nasa, a missão coletou mais de 175 GB de dados, incluindo milhares de imagens da superfície lunar. Parte do material registra, pela primeira vez, documentação humana ao lado oculto da Lua.

A Artemis III, prevista para 2027, deve testar a nave com módulos de pouso lunar. Já a Artemis IV, programada para 2028, tem como meta levar astronautas à superfície da Lua.