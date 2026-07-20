Ciência

Célula escondida no café pode ajudar o corpo a lutar contra o envelhecimento

Cientistas acreditam ter encontrado componentes no café que podem explicar a associação da bebida à redução de risco contra doenças

Estudo pode encontrar explicações para os benefícios do café a saúde (Divulgação/Divulgação)

Estudo pode encontrar explicações para os benefícios do café a saúde (Divulgação/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de julho de 2026 às 16h09.

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O café é constantemente associado a uma vida longa com menor risco de várias doenças crônicas. No entanto, cientistas não conseguiam apontar o motivo exato para esses benefícios.

Segundo estudos da Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS), alguns componentes do café podem ativar o NR4A1, um dos receptores mais importantes em pesquisas sobre envelhecimento, respostas ao estresse e doenças.

Como o NR4A1 ajuda a proteger o corpo?

O NR4A1 faz parte de um grupo nuclear de receptores que ajuda a controlar a atividade genética no momento em que o corpo está exposto ao estresse ou tem o tecido danificado.

Pesquisas anteriores já definiram o NR4A1 como um "sensor de nutrientes", que reage a dietas e contribui para a habilidade do corpo de manter-se saudável. Esse composto também já foi associado à inflamação, metabolismo e à recuperação do tecido.

Cada um dos processos relacionados a esse receptor está envolvido em condições de envelhecimento, incluindo câncer, doenças neurodegenerativas e distúrbios metabólicos.

Essas conexões podem ser a razão do consumo de café estar associado ao risco reduzido de doença de Alzheimer, doença de Parkinson e doença metabólica, já que estudos da VMBS demonstraram que o NR4A1 pode ser alterado por componentes da bebida.

Em laboratórios, esses componentes também alteraram o comportamento de células associadas à proteção de doenças, reduzindo o dano celular e desacelerando o crescimento de células cancerígenas. Quando o NR4A1 é removido dessas células, os efeitos protetivos desaparecem.

O que essa descoberta significa para amantes do café?

O estudo criado pela VMBS investiga mecanismos biológicos, mas não estabelece uma relação direta de causa e efeito para provar que beber café pode prevenir doenças.

Os resultados apresentados apoiam um número crescente de pesquisas que mostram que dietas, principalmente compostas de origem vegetal, podem influenciar os caminhos biológicos relacionados ao envelhecimento e doenças.

As recomendações médicas para o consumo de café, apesar disso, continuam as mesmas, levando em consideração a reação única de cada corpo para a cafeína.

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