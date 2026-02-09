Júpiter 'encolheu'? Nasa recalcula tamanho do maior planeta do Sistema Solar

Planet Jupiter and his satellites in outer space. Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest in the Solar System. Elements of this image furnished by NASA (Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12h32.
Novas medições feitas pela sonda Juno, da Nasa, indicam que Júpiter é ligeiramente menor do que apontavam estimativas anteriores. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Astronomy, o planeta tem 142.976 km de diâmetro no equador, cerca de 8 km a menos do que os valores usados até agora.
A pesquisa também revisou a medida de polo a polo, estimando 133.684 km, aproximadamente 24 km menor do que o cálculo anterior. As referências mais antigas se baseavam em dados coletados pelas sondas Voyager e Pioneer no fim da década de 1970.
Mesmo com uma diferença considerada pequena, os cientistas afirmam que a atualização é relevante porque o tamanho de Júpiter é um parâmetro usado em modelos sobre a atmosfera, a estrutura interna e a formação do Sistema Solar.
O planeta também não é uma esfera perfeita. Júpiter é achatado, com cerca de 7% mais largura no equador do que nos polos. Para comparação, na Terra essa diferença é de aproximadamente 0,33%.
O estudo foi liderado pelo cientista planetário Eli Galanti, do Instituto Weizmann de Ciências, em Israel. Segundo o estudioso, a medição mais precisa foi possível porque, em determinados momentos, a sonda passou “atrás” de Júpiter do ponto de vista da Terra.
Nessa configuração, o sinal de rádio enviado pela Juno atravessou a atmosfera do planeta antes de chegar à Terra. A equipe analisou como esse sinal foi alterado pela densidade, temperatura e composição atmosférica, o que permitiu estimar com mais precisão o tamanho e o formato do planeta.
Galanti explicou que essa geometria não ocorreu durante a missão principal, e por isso o experimento não estava previsto no planejamento original. A Nasa estendeu a missão em 2021, o que abriu a oportunidade para a coleta desses dados.
Lançada em 2011, a Juno orbita Júpiter desde 2016 e vem reunindo informações sobre a atmosfera, o campo magnético, a estrutura interna e a magnetosfera do planeta.
Para os pesquisadores, entender a composição de Júpiter é essencial, uma vez que o planeta é o maior do Sistema Solar e concentra grande parte da massa planetária, influenciando a formação e a evolução dos demais corpos.