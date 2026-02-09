Júpiter 'encolheu'? Nasa recalcula tamanho do maior planeta do Sistema Solar

Novas medições feitas pela sonda Juno, da Nasa, indicam que Júpiter é ligeiramente menor do que apontavam estimativas anteriores. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Astronomy, o planeta tem 142.976 km de diâmetro no equador, cerca de 8 km a menos do que os valores usados até agora.

Qual é o tamanho de Júpiter?

A pesquisa também revisou a medida de polo a polo, estimando 133.684 km, aproximadamente 24 km menor do que o cálculo anterior. As referências mais antigas se baseavam em dados coletados pelas sondas Voyager e Pioneer no fim da década de 1970.

Mesmo com uma diferença considerada pequena, os cientistas afirmam que a atualização é relevante porque o tamanho de Júpiter é um parâmetro usado em modelos sobre a atmosfera, a estrutura interna e a formação do Sistema Solar.

O planeta também não é uma esfera perfeita. Júpiter é achatado, com cerca de 7% mais largura no equador do que nos polos. Para comparação, na Terra essa diferença é de aproximadamente 0,33%.

O que mudou nas medidas de Júpiter

O estudo foi liderado pelo cientista planetário Eli Galanti, do Instituto Weizmann de Ciências, em Israel. Segundo o estudioso, a medição mais precisa foi possível porque, em determinados momentos, a sonda passou “atrás” de Júpiter do ponto de vista da Terra.

Nessa configuração, o sinal de rádio enviado pela Juno atravessou a atmosfera do planeta antes de chegar à Terra. A equipe analisou como esse sinal foi alterado pela densidade, temperatura e composição atmosférica, o que permitiu estimar com mais precisão o tamanho e o formato do planeta.

Galanti explicou que essa geometria não ocorreu durante a missão principal, e por isso o experimento não estava previsto no planejamento original. A Nasa estendeu a missão em 2021, o que abriu a oportunidade para a coleta desses dados.

Lançada em 2011, a Juno orbita Júpiter desde 2016 e vem reunindo informações sobre a atmosfera, o campo magnético, a estrutura interna e a magnetosfera do planeta.

Para os pesquisadores, entender a composição de Júpiter é essencial, uma vez que o planeta é o maior do Sistema Solar e concentra grande parte da massa planetária, influenciando a formação e a evolução dos demais corpos.