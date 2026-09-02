Demorou alguns anos, mas o Brasil finalmente receberá uma unidade do famoso Time Out Market. A iniciativa desembarca em São Paulo no primeiro trimestre de 2027, e ficará no primeiro andar do Conjunto Nacional, prédio tombado na Avenida Paulista.

Essa é a primeira unidade do projeto já inaugurado na América do Sul. Nesta quarta-feira, 2, a imprensa foi convidada para conhecer o espaço, ainda em obras. O investimento total do projeto não foi divulgado, mas cerca de R$ 100 milhões do montante foram patrocinados pela Nomad, que oferece cartões para viagens internacionais e assina os experience rights. Completam o time de apoiadores as marcas Stella Artois e Casa Dexco.

O projeto nasceu em Lisboa, em 2013, de uma curadoria gastronômica da revista europeia Time Out. Já conquistou cidades como Barcelona, Budapeste e Nova York. Hoje, na capital portuguesa, a iniciativa recebe mais de 1 milhão de visitantes brasileiros ao ano.

“A Avenida São João e Ipiranga que me desculpem, mas é onde estamos na Paulista que mora o endereço mais famoso de São Paulo", brincou Benjamin Ramalho, CEO do Time Out Market Brasil, na inauguração da obra, que aconteceu nesta quarta-feira, 2.

"O Time Out sempre teve um desejo de vir para São Paulo. Faltavam dois pré-requisitos: a curadoria editorial, que vem da nossa origem no jornalismo, e uma localização única e marcante. Quem ganhou a franquia para São Paulo foi o Conjunto Nacional”, comentou Benjamin em entrevista à Casual EXAME.

Imagem ilustrativa de como será o interior do Time Out Market SP (Crédito: Levisky Arquitetura) (Levisky Arquitetura)

Como será o Time Out Market SP?

A operação contará com 17 cozinhas, incluindo uma padaria com funcionamento estendido logo pela manhã e um estúdio gastronômico voltado a cursos, masterclasses e transmissão de receitas com chefs renomados. A seleção dos restaurantes seguirá o padrão editorial da marca nas unidades do exterior: uma mistura dos favoritos locais, gastronomia de rua de alta qualidade e nomes consagrados com estrelas Michelin.

Ao todo, serão 3.250 metros quadrados dedicados à gastronomia e à cultura, distribuídos no piso do brise — a área do primeiro andar voltada para as alamedas Santos e Augusta. O projeto arquitetônico vai preservar os detalhes do prédio, como as colunas e o teto industrial, em linha com a estrutura modernista do edifício. Os tijolos ficarão expostos.

Imagem ilustrativa de como será o interior do Time Out Market SP (Crédito: Levisky Arquitetura) (Levisky Arquitetura )

Hoje, o Conjunto Nacional recebe cerca de 30 mil pessoas ao dia. O local terá capacidade para receber até 800 pessoas e espera ter três giros ao dia. A expectativa é receber cerca de 2 milhões de visitantes ao ano.

"O Time Out Market vem para fazer parte do dia a dia e do calendário cultural da cidade. Queremos que a pessoa venha almoçar, assista a um workshop com um chef internacional, participe de uma feira de produtores paulistas ou até peça uma cesta de piquenique no domingo para comer no Parque Trianon, bem aqui do lado”, completou Ramalho.

No evento de inauguração do espaço, feito nesta quarta-feira, 2, o CEO destacou que a unidade de São Paulo será um flagship para expor o modelo a outras capitais brasileiras. "Há outras capitais sul-americanas já interessadas em ter unidades também. Nosso espaço será um modelo para cá", destacou.

Benjamin Ramalho, CEO do Time Out Market SP, e Thais Nicolau, diretora de marca da Nomad (Crédito: Bruno Marçal)

O modelo inédito de "Experience Rights"

Para bancar a chegada do complexo ao país ao longo de um contrato de 10 anos, o Time Out Market fechou uma parceria estratégica com a Nomad. Em vez do tradicional naming rights, a fintech desenvolveu a quatro mãos o conceito de Experience Rights, que conecta o ecossistema financeiro e de viagens ao espaço físico do mercado e à rede global da marca em cidades como Lisboa e Nova York.

“Não queríamos apenas colocar nossa marca na parede. A gastronomia é o maior elo emocional para quem quer explorar o mundo, que tem total sinergia com a nossa proposta de serviços financeiros. Trazer o Time Out para São Paulo é o nosso movimento inverso: se antes levávamos o brasileiro para o mundo, agora trazemos o mundo para o brasileiro”, afirma Thaís Nicolau, diretora de marca da Nomad.

Como parte da estratégia, a fintech gerenciará diretamente um dos 17 boxes da operação. A cada quatro meses, o espaço receberá um restaurante ou chef internacional sem presença no Brasil, além de colaborações inéditas com nomes da cena local.

Clientes que possuem cartões da marca terão benefícios como acessos prioritários, facilidade de pedidos com atendimento dedicado na mesa, degustações exclusivas e convites para eventos fechados.

Além das cozinhas fixas e rotativas, o Time Out Market SP nasce conectado ao calendário cultural da cidade. Prevê eventos temáticos alinhados a datas como a São Paulo Fashion Week e a Semana de Design, feiras de produtores artesanais paulistas e até a opção de encomendar cestas de piquenique no mercado para aproveitar aos domingos no Parque Trianon.