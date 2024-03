Conheça o azeite brasileiro eleito o melhor do hemisfério sul

O azeite de oliva extravirgem Potenza Frutado, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes em Canguçu, no Rio Grande do Sul, foi reconhecido como o melhor azeite do hemisfério sul na categoria “Azeite Frutado Ligeiro”, durante a 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade de Azeite Extravirgem, divulgado no dia 5 de março. Este azeite premiado foi o único representante brasileiro nesta edição do concurso.

O Prêmio Internacional Expoliva, criado pela Fundação Del Olivar para a promoção e desenvolvimento do olival e do azeite em Jáen, Espanha, é conhecido por sua tradição no setor. O processo de seleção é rigoroso e inclui a coleta de amostras de azeites sob supervisão de cartório, garantindo transparência e autenticidade na escolha dos vencedores. Nesta edição, foram coletadas 137 amostras de azeites de diversos países, incluindo Espanha, Itália, França, Argentina, Uruguai e Brasil.

Como é o azeite premiado

Potenza Frutado e Potenza Intenso. (Roberta Pereira/Divulgação)

O blend frutado do azeite de oliva Extravirgem Potenza, elaborado pela sommelier de azeites e mestra de lagar da Fazenda Serra dos Tapes, Cláudia Santos, é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio, e possui uma acidez máxima de 0,14%. Todas as etapas, desde o cultivo até o armazenamento, passam por uma análise minuciosa da especialista.

“Como produtores de azeite de oliva extravirgem, nosso objetivo sempre foi oferecer aos consumidores um produto de alta qualidade e com ótimo custo-benefício, acelerando a iniciação dos consumidores no mundo dos azeites. É uma honra sermos reconhecidos. Esta é uma conquista não só para Fazenda Serra dos Tapes, como para os produtores de todo o Brasil”, celebra Cláudia.

O lote premiado do Potenza Frutado, composto por 2 mil litros, já está disponível para venda no e-commerce da marca em garrafas de 250ml (R$ 60,00) e 500 ml (R$ 100,00).