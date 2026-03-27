Cães sequestrados na China acharam o caminho de casa sozinhos? Não é bem assim

Um vídeo viral que mostra um grupo de cães supostamente fugindo e retornando para casa na China ganhou milhões de visualizações nas redes sociais, mas a história associada às imagens não é verdadeira.

A gravação original é autêntica, porém a narrativa criada em torno dela foi desmentida por veículos de mídia locais.

O conteúdo mostra sete cães caminhando juntos à beira de uma rodovia na província de Jilin.

A versão que circulou na internet afirmava que os animais haviam escapado de um sequestro e percorrido longa distância até seus donos.

O que aconteceu de fato?

Segundo veículos estatais chineses, os cachorros pertenciam a moradores de vilarejos próximos ao local da gravação. Não houve fuga tampouco jornada organizada.

De acordo com os relatos, uma das cadelas estava no cio, o que atraiu outros animais da região. Esse comportamento é comum em áreas rurais, onde cães circulam livremente.

A informação do City Evening News, jornal estatal chinês, é de que os animais retornaram posteriormente para suas casas.

Viral Video Of ‘Seven Stolen Dogs Of China’ And Their Brave Journey Home Wins The Internet, 'Get Disney ...'https://t.co/P121gqdQSu — TIMES NOW (@TimesNow) March 24, 2026

História viral ganhou versões falsas

Após a publicação inicial, o vídeo se espalhou nas plataformas Douyin, Weibo e redes internacionais, acumulando dezenas de milhões de visualizações.

Usuários passaram a interpretar o comportamento dos cães como sinal de proteção coletiva e liderança dentro do grupo. Um corgi que aparecia à frente foi apontado como líder da suposta jornada.

Com a viralização, surgiram versões criadas com inteligência artificial, incluindo imagens, pôsteres e vídeos simulando resgates e reencontros.

Como a desinformação se espalha

Especialistas apontam que conteúdos com animais tendem a gerar alto engajamento e são frequentemente utilizados para ampliar alcance nas redes sociais.

Para pesquisadores de mídia digital, a combinação entre emoção, narrativa simples e compartilhamento rápido facilita a circulação de informações não verificadas.

Além disso, ferramentas de inteligência artificial têm sido usadas para criar versões alternativas de conteúdos reais, ampliando a disseminação de histórias falsas.

Embora a história tenha caráter aparentemente leve, algumas versões incluíram estereótipos e interpretações imprecisas. Especialistas alertam que esse tipo de conteúdo pode influenciar a percepção pública e dificultar a verificação de informações, sobretudo quando imagens reais são combinadas com narrativas fictícias.

O caso também ilustra como conteúdos virais podem ser reinterpretados e reutilizados, ampliando seu alcance e modificando seu significado original.