Ciência

A ciência revela o que realmente aproxima cães e tutores

Mais do que jogar a bolinha, estudo mostra que brincadeiras com interação social são as que mais fortalecem o vínculo com o pet

Cachorro (MirasWonderland/Getty Images)

Cachorro (MirasWonderland/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h21.

Alguns minutos a mais por dia podem mudar silenciosamente a relação entre tutor e cachorro. Sem treino novo, sem petiscos extras e sem grandes alterações na rotina, o vínculo emocional pode se tornar mais forte até mesmo em cães adultos.

É o que indica um estudo publicado no periódico Royal Society Open Science. A pesquisa, conduzida por Lina Roth, da Universidade de Linköping, na Suécia, mostra que aumentar o tempo de brincadeira pode gerar mudanças perceptíveis na relação.

Segundo Roth, o estudo identificou uma relação causal entre o aumento do tempo de brincadeira e a melhora do vínculo emocional. O adestramento, por outro lado, não apresentou o mesmo efeito, mesmo quando realizado com recompensas.

A pesquisadora destaca que muitos cães mudam de lar ao longo da vida. Em casos de adoção, o tutor não acompanha a fase inicial de socialização. Nesse cenário, a brincadeira pode ajudar a construir a relação.

Como o estudo foi feito

Para isso, os tutores responderam a um questionário detalhado sobre o relacionamento com seus cães. As perguntas abordavam confiança, convivência e rotina com o animal.

Os pares foram divididos em três grupos:

  • Grupo 1: brincou mais do que o habitual;
  • Grupo 2: intensificou o adestramento com petiscos como recompensa;
  • Grupo 3: grupo de controle, sem mudanças no comportamento.

Após quatro semanas, os participantes responderam novamente ao questionário. Apenas o grupo que aumentou o tempo de brincadeira apresentou melhora no vínculo emocional.

Os outros dois grupos não apresentaram nenhuma melhora em comparação com o período anterior. O treinamento com recompensas, isoladamente, não teve o mesmo efeito.

Mais interação muda comportamento do cão

Os donos do grupo de brincadeiras relataram que os cães passaram a demonstrar maior interesse pelo contato e iniciavam as interações com mais frequência. Segundo os pesquisadores, isso indica que a brincadeira pode influenciar não apenas a percepção do tutor, mas também o comportamento do animal.

Tipos de brincadeira recomendadas

Roth afirmou que simplesmente jogar uma bola não é suficiente. Como o estudo buscava interação social entre o cão e o humano, as brincadeiras propostas incluíram:

  • cabo de guerra
  • perseguição
  • esconde-esconde
  • pega-pega
  • provocação leve com as mãos

Qualidade da brincadeira é o principal fator

Diante disso, os resultados indicam que a qualidade da interação tem mais impacto do que a duração. Segundo a pesquisadora, não é necessário brincar por longos períodos. O mais importante é observar o comportamento do cão e encontrar uma brincadeira à qual o animal responda positivamente.

Apenas alguns minutos de brincadeira, realizados de forma consistente, já são suficientes para fortalecer o vínculo entre tutor e animal.

Acompanhe tudo sobre:CachorrosComportamentoCuriosidades

Mais de Ciência

Rosquinha derruba teoria aceita há mais de 150 anos na matemática

O enigma matemático em que números explodem sem parar

Como células 'sem valor' ajudam no funcionamento do cérebro

Treino contra a pressão: ciência testa vacina emocional antiestresse

Mais na Exame

Infraestrutura

Quadrante aposta em ciclo de investimentos com 50 projetos no país

Ciência

Rosquinha derruba teoria aceita há mais de 150 anos na matemática

Pop

Final do BBB 26 supera BBB edição anterior em audiência

Esporte

Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?