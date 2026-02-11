Beber água quente: prática milenar chinesa viraliza no TikTok; entenda os benefícios

A prática de beber água morna ou quente, enraizada na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), viralizou no nicho de bem-estar do TikTok. Associado a benefícios digestivos, energéticos e nervosos, as evidências científicas diretas ainda são limitadas, segundo especialistas ouvidas pela Vogue Britânica.

Pasu Harisadee, professora de MTC, afirma que a água morna atua como suporte ao sistema digestivo e ajuda a equilibrar o fluxo de energia do corpo. De acordo com ela, o calor funciona como "combustível" do chamado fogo digestivo, que facilita a decomposição dos nutrientes. "O calor é um vasodilatador. Beber água morna ajuda a relaxar a musculatura lisa do trato gastrointestinal e estimula o fluxo de Qi e sangue", diz.

Na MTC, o fogo digestivo é uma metáfora para os órgãos responsáveis pela digestão (fogo e baço). Saher Hussaini, acupunturista, fitoterapeuta e fundadora da Set Your Intention Acupuncture, explica que esses órgãos prosperam com o calor, o que favorece a absorção de nutrientes e a circulação adequada do Qi.

Por outro lado, ela afirma que tomar água gelada frequentemente enfraquece o organismo ao exigir que o corpo gaste energia para aquecer o conteúdo do estômago antes da digestão. Com o tempo, esse processo pode causar inchaço, digestão lenta e fadiga após as refeições.

Sob a ótica da medicina ocidental, Zulia Frost, cofundadora e diretora clínica da Recharge Health, afirma que a ingestão de líquidos mornos envia um sinal de "descanso e digestão" ao sistema nervoso. Ela ressalta, porém, que os estudos disponíveis têm limitações para medir os efeitos diretos da água morna sobre o organismo, e que os benefícios observados tendem a ser indiretos.

Benefícios, contraindicações e quando beber água quente

Entre os benefícios citados pelos especialistas está a melhora da saúde intestinal. Harisadee afirma que o calor ajuda o corpo a metabolizar fluidos de forma mais eficiente e pode eliminar o excesso de umidade e frio, associados à digestão lenta. Frost acrescenta que líquidos mornos podem relaxar o trato gastrointestinal e facilitar a passagem dos alimentos.

A eliminação de resíduos também é citada. Harisadee afirma que, na MTC, a energia do estômago deve se mover para baixo para permitir a excreção adequada, o que pode ser favorecido pelo consumo de água morna, assim como o alívio de desconfortos abdominais.

A hidratação é outro ponto: segundo os especialistas, um copo de água morna na rotina matinal pode estimular o consumo adequado de líquidos ao longo do dia. Além disso, Frost afirma que, por ativar o sistema nervoso parassimpático, a prática pode favorecer o relaxamento e ajudar a reduzir sintomas digestivos relacionados ao estresse.

Não há contraindicações gerais, mas alguns cuidados são recomendados — por exemplo, consumir água muito quente entre as refeições pode estimular a liberação precoce de suco gástrico e causar desconforto em pessoas com sistema digestivo sensível.

A MTC também orienta que o consumo de água quente deve considerar o estado energético individual. Harisadee explica que pessoas febris ou doentes podem se sentir pior ao ingerir líquidos quentes, já que pode agravar a desidratação.

Quanto ao melhor momento para consumir, Hussaini recomenda antes e depois das refeições, para ativar e fortalecer o sistema digestivo. Segundo a MTC, o Qi do estômago está mais ativo pela manhã, entre 7h e 9h, período que ela considera ideal tanto para a digestão quanto para o aumento da hidratação diária.