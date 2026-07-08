Fim do exit em dólar? compradores nacionais lideram aquisições no setor de tecnologia

Compradores nacionais responderam por 89,8% das aquisições de empresas de tecnologia realizadas no Brasil em 2025, enquanto grupos internacionais representaram 10,2% das transações, segundo o M&A Deals Report da Questum.

Considerando as 245 operações registradas no setor ao longo do ano, esse percentual equivale a aproximadamente 25 aquisições conduzidas por compradores internacionais.

Os dados mostram que, apesar do interesse crescente de investidores estrangeiros, o comprador mais provável para uma empresa brasileira de tecnologia continua sendo um grupo estratégico que já atua no mercado nacional.

Para Guilherme Tossulino, sócio da Questum e responsável por projetos de venda de empresas de diferentes segmentos de tecnologia, o dado exige uma mudança de perspectiva entre os empreendedores.

“Muitos fundadores constroem sua estratégia de saída esperando um comprador internacional e deixam de observar os grupos brasileiros que já possuem capital, conhecimento do mercado e interesse em crescer por meio de aquisições. O comprador estrangeiro existe e pode realizar operações relevantes, porém ele ainda representa uma parcela minoritária do mercado”, afirma.

Aquisições estão distribuídas entre número maior de empresas

O levantamento também aponta um índice de 1,16 transação por comprador em 2025, um dos menores níveis de concentração da série histórica da Questum. O resultado indica que as aquisições estão distribuídas entre um número maior de empresas, em vez de permanecerem concentradas em poucos consolidadores.

O movimento ocorre em um cenário no qual companhias médias passam a adotar o crescimento inorgânico como estratégia de expansão. De acordo com o Buy-side Report da Questum, mais de 84% dos principais compradores de tecnologia consultados pretendiam realizar novas aquisições nos 12 meses seguintes, enquanto os participantes do levantamento haviam investido aproximadamente R$ 2,3 bilhões em operações.

Na avaliação de Guilherme, a origem do comprador deve ocupar menos espaço na estratégia do que o preparo da empresa para uma negociação.

“O principal gargalo do M&A de tecnologia no Brasil deixou de ser a falta de capital e passou a ser a falta de preparação. Empresas com governança estruturada, métricas confiáveis, receita previsível e uma tese clara de valor atraem compradores nacionais e internacionais em melhores condições.

O sonho do exit em dólar pode continuar existindo, mas não deve se transformar em uma estratégia de espera. A empresa precisa estar pronta para ser comprada pelo melhor interessado, independentemente de onde ele venha”, conclui.