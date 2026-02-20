Artemis II: Nasa define data para missão tripulada à Lua após adiamento

Nasa astronauts (left to right) Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover and Reid Wiseman who will venture around the Moon on Artemis II, the first crewed flight aboard NASA's human deep space capabilities, arrive for The Moonwalkers at Lightroom King's Cross in London. Offering a perspective on humankind's past and future voyages to the moon, Lightroom's projection and audio technology transforms the space into a vehicle for an immersive voyage. Picture date: Tuesday December 5, 2023. (Photo by SM/PA Images via Getty Images) (SM/PA Images /Getty Images)
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16h48.
A Nasa definiu 6 de março como a nova data para o lançamento da Artemis II, missão que levará astronautas à órbita da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. O voo será o primeiro tripulado do programa Artemis e marca o retorno humano ao entorno lunar desde a Apollo 17, em 1972.
O lançamento ocorrerá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, utilizando o foguete Space Launch System (SLS), o mais poderoso já construído pela agência espacial americana.
A missão estava inicialmente prevista para fevereiro, mas foi adiada após a identificação de um vazamento de hidrogênio líquido durante testes de abastecimento do foguete SLS.
A Nasa realizou um novo ensaio geral de lançamento — conhecido como wet dress rehearsal — e confirmou que o problema foi solucionado. O teste incluiu abastecimento completo do foguete e simulação da contagem regressiva.
A janela de lançamento permanece aberta até abril, devido ao alinhamento orbital da Lua.
A missão Artemis II contará com quatro astronautas:
O voo representa marcos importantes para a exploração espacial: Christina Koch será a primeira mulher a viajar à órbita lunar, Victor Glover será o primeiro astronauta negro em uma missão lunar e Jeremy Hansen será o primeiro canadense a participar de um voo ao redor da Lua.
Antes do lançamento, os astronautas entram em quarentena preventiva, protocolo padrão para missões espaciais tripuladas.
A missão Artemis II terá duração aproximada de 10 dias. Após o lançamento, a tripulação viajará na cápsula Orion, posicionada no topo do foguete SLS.
O primeiro dia será dedicado a testes em órbita terrestre. Em seguida, a nave seguirá rumo à Lua, em uma jornada de quatro dias.
O ponto mais distante da missão colocará a Orion a aproximadamente 6.500 a 9.500 quilômetros acima da superfície lunar, incluindo a passagem pelo lado oculto da Lua, momento em que ocorrerá interrupção temporária das comunicações com a Terra.
O retorno à Terra também levará quatro dias, com pouso previsto no Oceano Pacífico.
A Artemis II é uma missão para validar sistemas antes do pouso lunar previsto na Artemis III. Entre os principais testes estão:
Em 2022, a Artemis II realizou um voo não tripulado ao redor da Lua para testar sistemas de propulsão e navegação. Agora, a Artemis II dará o próximo passo com astronautas a bordo.
A futura Artemis III deverá levar astronautas à superfície lunar. O módulo de pouso será desenvolvido pela SpaceX, de Elon Musk, utilizando o foguete Starship. A Nasa também solicitou propostas alternativas à Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, para acelerar o retorno à Lua.
O programa ocorre em meio a uma nova corrida espacial. A China planeja realizar um pouso tripulado até 2030, com foco no polo sul lunar, região estratégica para futuras bases e exploração de recursos.