Artemis II: Nasa define data para missão tripulada à Lua após adiamento

A Nasa definiu 6 de março como a nova data para o lançamento da Artemis II, missão que levará astronautas à órbita da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. O voo será o primeiro tripulado do programa Artemis e marca o retorno humano ao entorno lunar desde a Apollo 17, em 1972.

O lançamento ocorrerá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, utilizando o foguete Space Launch System (SLS), o mais poderoso já construído pela agência espacial americana.

Adiamento após vazamento de hidrogênio

A missão estava inicialmente prevista para fevereiro, mas foi adiada após a identificação de um vazamento de hidrogênio líquido durante testes de abastecimento do foguete SLS.

A Nasa realizou um novo ensaio geral de lançamento — conhecido como wet dress rehearsal — e confirmou que o problema foi solucionado. O teste incluiu abastecimento completo do foguete e simulação da contagem regressiva.

A janela de lançamento permanece aberta até abril, devido ao alinhamento orbital da Lua.

Tripulação histórica da missão Artemis II

A missão Artemis II contará com quatro astronautas:

Reid Wiseman, comandante

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense

O voo representa marcos importantes para a exploração espacial: Christina Koch será a primeira mulher a viajar à órbita lunar, Victor Glover será o primeiro astronauta negro em uma missão lunar e Jeremy Hansen será o primeiro canadense a participar de um voo ao redor da Lua.

Antes do lançamento, os astronautas entram em quarentena preventiva, protocolo padrão para missões espaciais tripuladas.

Viagem de 10 dias ao redor da Lua

A missão Artemis II terá duração aproximada de 10 dias. Após o lançamento, a tripulação viajará na cápsula Orion, posicionada no topo do foguete SLS.

O primeiro dia será dedicado a testes em órbita terrestre. Em seguida, a nave seguirá rumo à Lua, em uma jornada de quatro dias.

O ponto mais distante da missão colocará a Orion a aproximadamente 6.500 a 9.500 quilômetros acima da superfície lunar, incluindo a passagem pelo lado oculto da Lua, momento em que ocorrerá interrupção temporária das comunicações com a Terra.

O retorno à Terra também levará quatro dias, com pouso previsto no Oceano Pacífico.

Objetivos técnicos da Artemis II

A Artemis II é uma missão para validar sistemas antes do pouso lunar previsto na Artemis III. Entre os principais testes estão:

Sistemas de suporte à vida com tripulação

Comunicação em espaço profundo

Manobras orbitais críticas

Desempenho da cápsula Orion em voo tripulado

Em 2022, a Artemis II realizou um voo não tripulado ao redor da Lua para testar sistemas de propulsão e navegação. Agora, a Artemis II dará o próximo passo com astronautas a bordo.

Artemis III e a nova corrida espacial à Lua

A futura Artemis III deverá levar astronautas à superfície lunar. O módulo de pouso será desenvolvido pela SpaceX, de Elon Musk, utilizando o foguete Starship. A Nasa também solicitou propostas alternativas à Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, para acelerar o retorno à Lua.

O programa ocorre em meio a uma nova corrida espacial. A China planeja realizar um pouso tripulado até 2030, com foco no polo sul lunar, região estratégica para futuras bases e exploração de recursos.