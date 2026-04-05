Astronauta da Artemis II toma banho no espaço e é chamado de 'Buzz Lightyear'

O astronauta Victor Glover, de 49 anos, repercutiu nas redes sociais após um momento inesperado exibido durante uma transmissão ao vivo da missão Artemis II. Imagens divulgadas pela Nasa mostraram o piloto usando apenas shorts enquanto realizava sua higiene pessoal no interior da espaçonave Orion, em viagem rumo à Lua.

O episódio ocorreu após uma sessão de exercícios, atividade rotineira em missões espaciais. Na gravação, Glover aparece utilizando uma toalha higiênica semelhante a lenços umedecidos. Ao perceber que o enquadramento mostrava mais do que o previsto, o Centro de Controle da Missão, em Houston, interrompeu imediatamente a transmissão.

Repercussão nas redes

Apesar do corte, o trecho se espalhou rapidamente pela internet e superou meio milhão de visualizações. A repercussão foi marcada por comentários bem-humorados e elogios à forma física do astronauta, que passou a ser apelidado por internautas de “Buff Lightyear”, em referência ao personagem Buzz Lightyear, da animação Toy Story.

A NASA transmitiu os astronautas realizando higiene pessoal no espaço. pic.twitter.com/OygQSE6ywm — Paulo de Tarso (@paulodetarsog) April 4, 2026

Usuários destacaram o condicionamento físico de Glover e reagiram com ironia à situação. Entre os comentários, houve elogios ao preparo físico do astronauta, sugestões para que mantivesse a rotina de exercícios e brincadeiras que adaptaram frases clássicas ligadas à exploração espacial. Também surgiram piadas envolvendo o fato de ele ser casado, misturando humor e admiração.

Durante a transmissão, a operadora do controle da missão, Christina Birch, informou à tripulação que as imagens haviam sido retiradas do ar. O comandante Reid Wiseman respondeu de forma tranquila, afirmando compreender a decisão e dizendo que não havia problema com a exposição.

Victor Glover é capitão da Marinha dos Estados Unidos e atua como astronauta desde 2013. Na missão Artemis II, ele também se destaca ao se tornar o primeiro homem negro a participar de uma viagem espacial tripulada rumo à Lua. Ele é casado com Dionna Glover e pai de quatro filhas.

As communities gather this weekend, @AstroVicGlover reflects on the shared spaceship we all call home: Earth. pic.twitter.com/GpwdeovpCR — NASA (@NASA) April 5, 2026

A missão Artemis II tem sido acompanhada com entusiasmo por nomes históricos da exploração espacial, como Buzz Aldrin, hoje com 96 anos. Segundo o cineasta Steven Barber, Aldrin demonstrou emoção ao acompanhar o retorno de missões tripuladas à órbita lunar, classificando o momento como um avanço aguardado há décadas.