Artemis II: Conheça 'Rise', a pelúcia que viajará com a Nasa rumo à Lua

Um mascote de pelúcia vai acompanhar os astronautas na missão Artemis II, prevista para lançamento nesta quarta-feira, 1º. O voo deve marcar o retorno de missões tripuladas ao redor da Lua após mais de 50 anos.

Chamado de “Rise”, o objeto terá a função de indicar o momento em que a nave atingir a microgravidade. Esse tipo de item é utilizado em voos espaciais para oferecer um sinal visual simples de que a ausência de peso foi alcançada.

O que é o indicador de gravidade zero?

Em missões espaciais, pequenos objetos, como brinquedos, são levados a bordo para flutuar quando a nave atinge a ausência de peso.

No caso da Artemis II, o mascote ficará preso por uma corda dentro da nave e começará a flutuar quando a tripulação entrar na região de microgravidade.

Esse recurso ajuda os astronautas a identificar o momento em que deixam de sentir os efeitos da gravidade, já que eles permanecem presos aos assentos e dependem de imagens para acompanhar o voo.

Escolha da pelúcia

O mascote foi projetado por Lucas Ye, estudante dos Estados Unidos, e selecionado em um concurso internacional promovido pela Nasa.

A competição recebeu mais de 2,6 mil propostas enviadas por estudantes de mais de 50 países. O desenho foi inspirado na imagem conhecida como “nascer da Terra”, registrada durante a missão Apollo 8.

O anúncio do mascote foi feito pelo comandante da missão, Reid Wiseman, durante preparativos no Centro Espacial Kennedy.

'Rise': pelúcia usada para sinalizar gravidade zero na missão à Lua (Nasa/Divulgação)

Mascotes já foram usados em outras missões

O uso de objetos como indicador de gravidade zero não é novo. Esses itens costumam ser escolhidos por serem leves e fáceis de visualizar dentro da nave, ajudando a identificar o momento em que a ausência de peso é atingida.

Em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin levou uma boneca em seu voo espacial, que cumpriu essa função ao flutuar no interior da cápsula.

Mais recentemente, em 2022, uma pelúcia do Snoopy foi utilizada na missão Artemis I com a mesma função.

Como será a missão Artemis II?

A missão Artemis II deve durar cerca de 10 dias e levar quatro astronautas em uma viagem ao redor da Lua - sem pouso. O lançamento está previsto para o dia 1º de abril, às 18h24 no horário local (15h24 no horário de Brasília).

O objetivo é realizar um voo tripulado em órbita lunar antes de futuras etapas do programa. A tripulação será formada pelos astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e pelo canadense Jeremy Hansen.

A missão marcará a primeira vez que uma mulher, um homem negro e um astronauta não americano participam de uma viagem tripulada ao redor da Lua.