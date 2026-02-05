Artemis II: como a NASA prepara astronautas para a missão à Lua?

A missão Artemis II, da Nasa, marca o retorno de astronautas ao entorno da Lua após mais de meio século desde a última visita humana ao satélite natural. Antes de embarcar, porém, a tripulação enfrenta uma rotina de preparação considerada decisiva para o sucesso do voo: treinamento intensivo, simulações repetidas e protocolos com foco em reduzir a chance de falhas.

A viagem será feita na cápsula Orion, onde quatro astronautas vão permanecer por cerca de 10 dias em um espaço interno de apenas 9 metros cúbicos, equivalente ao de duas vans pequenas. Nesse ambiente, cada procedimento é ensaiado diversas vezes, já que a missão levará a tripulação a aproximadamente 400 mil quilômetros da Terra.

a Nasa anunciou o adiamento para março do lançamento de sua primeira missão tripulada à Lua depois de mais de 50 anos. A decisão foi tomada após a identificação de um vazamento de combustível durante um teste considerado decisivo antes da decolagem.

Como é o treinamento da tripulação dentro da cápsula Orion

Desde 2023, os astronautas treinam em simuladores que reproduzem a rotina dentro da Orion. O objetivo é praticar ações do dia a dia, como comer, dormir e operar sistemas vitais, além de se preparar para cenários críticos.

Entre as situações simuladas está a perda total de comunicação com o controle da Nasa. Como a missão vai passar pelo lado oculto da Lua, a interrupção do sinal é prevista no planejamento.

De jatos supersônicos à microgravidade: O treino extremo para voltar à Lua

A rotina de treinamento também inclui atividades fora da cápsula, voltadas para resistência e tomada de decisão em ambientes adversos. Os exercícios citados incluem:

voos em jatos supersônicos,

treinos em tanques de águas profundas, usados para simular microgravidade,

sessões de geologia em locais de clima extremo.

Os astronautas também reforçam que o trabalho em equipe é parte central da preparação, com foco em apoiar uns aos outros durante a missão.

Contagem regressiva para março

Na semana passada, os quatro integrantes da Artemis II entraram em quarentena, etapa obrigatória antes de missões tripuladas. A medida busca evitar que doenças sejam levadas para dentro da cápsula, já que qualquer infecção pode comprometer o planejamento e a segurança do voo.

Enquanto isso, o foguete SLS, com quase 100 metros de altura, está posicionado na plataforma para os testes finais.

Rumo ao recorde

Durante os 10 dias de missão, a Orion fará um trajeto descrito como um “8” no espaço. No ponto mais distante, a cápsula deve chegar a 7 mil quilômetros além da Lua, superando o recorde associado à Apollo 13 e tornando a tripulação os seres humanos que mais longe estiveram da Terra.

O momento mais sensível ocorre quando a nave passa pelo lado oculto da Lua, período em que o sinal de rádio com a Terra será interrompido e os quatro astronautas ficarão sem contato com o controle da missão.

A Artemis II foi planejada a partir dos resultados da Artemis I, lançada quatro anos antes, que comprovou que a Orion era capaz de viajar até a Lua e retornar sem tripulação. A missão serviu como etapa anterior ao retorno humano à órbita lunar.