Nasa divulga a imagem mais nítida de Marte já feita

A agência espacial americana Nasa divulgou na última semana uma nova imagem panorâmica de Marte, considerada a mais nítida registrada pelo rover Perseverance desde o início da missão. O registro reúne 96 imagens individuais que mostram a região de Falbreen, um dos pontos de interesse geológico da missão.

Na versão em cores aprimoradas, o céu de Marte aparece em tom azulado, enquanto, na versão em cores naturais, mantém-se o avermelhado característico.

Detalhes inéditos

De acordo com o portal da Nasa, o panorama de Falbreen revela uma curiosidade: a chamada “rocha flutuante”, um bloco de grandes dimensões que parece estar suspenso sobre uma ondulação de areia escura em forma de crescente.

Pesquisadores acreditam que essa rocha tenha sido deslocada de seu local de origem por vento, água ou deslizamento de terra, antes da formação da duna. A cena também apresenta formações rochosas, fronteiras geológicas e um céu limpo que permitiu visibilidade de até 65 quilômetros.

O mosaico registra ainda a transição entre duas unidades geológicas distintas:

Rochas claras, ricas em olivina , próximas ao rover;

Rochas mais escuras, possivelmente argilosas e mais antigas, ao fundo.

Também é possível observar rastros da jornada do Perseverance e marcas deixadas por perfurações. Em Falbreen, o rover realizou sua 43ª abrasão em rocha, utilizando uma broca para analisar o material sob a superfície antes de decidir pela coleta de amostras.

Imagem nítida de Marte, feita pelo rover Persevarence da Nasa (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

O que é o rover Perseverance, da Nasa?

O Perseverance é um veículo robótico de seis rodas lançado em julho de 2020 e pousou na Cratera Jezero em fevereiro de 2021. Segundo a agência espacial, sua missão principal é procurar sinais de vida microbiana passada em Marte, coletar amostras de rochas e solo para envio futuro à Terra e estudar a geologia e o clima do planeta.

O rover também testa tecnologias que poderão ser utilizadas em futuras missões tripuladas a Marte, como parte do programa de exploração espacial que inclui o Projeto Artemis, voltado a levar humanos novamente à Lua e, posteriormente, ao Planeta Vermelho.

