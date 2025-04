Bezos versus Musk: Amazon acelera corrida contra SpaceX com lançamento de 27 satélites

A Amazon deu um passo importante na disputa com a SpaceX ao lançar ontem primeiros 27 satélites do Projeto Kuiper, seu ambicioso plano de construir uma constelação de 3.236 satélites para fornecer internet a partir do espaço.

A decolagem ocorreu por volta das 20h01 (horário de Brasília) na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um foguete Atlas V, da United Launch Alliance (ULA).

“Tivemos uma bela contagem regressiva, clima perfeito, uma decolagem bonita. O Atlas V está a caminho da órbita para levar os 27 satélites Kuiper e realmente começar essa nova era de conectividade pela internet”, disse Caleb Weiss, engenheiro de sistemas da ULA, durante a transmissão ao vivo.

Esta é a primeira missão do projeto Kuiper, anunciado há seis anos, que concorre diretamente com a Starlink, empresa de Elon Musk, que já conta com cerca de 8 mil satélites em órbita.

Com investimento estimado em até US$ 10 bilhões, a Amazon planeja iniciar o serviço comercial do Kuiper ainda em 2025, atendendo consumidores, empresas e governos. Para cumprir exigência da Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos, a companhia precisa colocar metade da constelação — 1.618 satélites — em órbita até julho de 2026.

A agenda de lançamentos já inclui mais de 80 missões, que devem ocorrer em ritmo contínuo. Além da ULA, a Amazon fechou contratos com a Arianespace, a Blue Origin — fundada por Jeff Bezos — e até com a SpaceX, de Musk.

No início do mês, o CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou em carta aos acionistas que o Kuiper irá demandar um grande investimento inicial, mas poderá se tornar um negócio relevante em termos de retorno sobre capital investido (ROIC).

O mercado estará de olho em novos detalhes sobre os gastos com o projeto na divulgação de resultados da Amazon, prevista para esta quinta-feira, 1º de maio.