Maior predador do mar pode desaparecer e afetar ecossistemas inteiros

Pesquisadores alertam para queda drástica da população e falhas na fiscalização da pesca na região.

Tubarão-branco: espécie já é considerada criticamente ameaçada na região (Wikimedia Commons)

Tubarão-branco: espécie já é considerada criticamente ameaçada na região (Wikimedia Commons)

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 06h46.

Cientistas alertam que os tubarões-brancos gigantes estão em risco de extinção no Mar Mediterrâneo, e o problema pode se tornar ainda mais grave se ações urgentes não forem tomadas pelos países banhados por esse mar.

O tubarão-branco, conhecido cientificamente como Carcharodon carcharias, é um dos maiores predadores dos oceanos e vive em várias partes do mundo, incluindo o Mediterrâneo. Globalmente, a espécie já enfrenta dificuldades e é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O pesquisador Dr. Francesco Ferretti, da universidade americana Virginia Tech, disse à BBC que na região do Mediterrâneo a situação é ainda mais delicada: ali, essa população é considerada criticamente ameaçada de desaparecer.

Pesca ilegal

Segundo pesquisadores da fundação britânica Blue Marine Foundation, em 2025 foram registradas dezenas de mortes de tubarões-brancos na costa do Norte da África, muitas delas ligadas à pesca — inclusive pesca ilegal.

Mesmo existindo regras que proíbem capturar, vender ou manter esses tubarões, tanto grandes redes de pesca comerciais quanto pescadores menores continuam a afetar os animais, muitas vezes de forma acidental.

As inspeções nos portos e mercados mostram que esses tubarões protegidos ainda são desembarcados e vendidos, o que expõe falhas na fiscalização e dificulta a recuperação da população.

O Mar Mediterrâneo abriga mais de 80 espécies de tubarões e raias, e muitos desses animais também estão em declínio devido à pesca excessiva e à falta de monitoramento eficaz das medidas de proteção. Essa região é particularmente sensível porque as leis variam muito de um país a outro e nem sempre há controle do que acontece quando os tubarões são capturados.

Os cientistas dizem que se não houver esforços coordenados entre os países do Mediterrâneo para reforçar a proteção, melhorar a fiscalização e reduzir a pesca que ameaça essas espécies, os tubarões-brancos podem desaparecer dessa área em um futuro próximo. Isso não afeta apenas os tubarões, mas pode desorganizar o ecossistema marinho, porque esses predadores ajudam a manter o equilíbrio das populações de outras espécies de peixes e mamíferos marinhos.

O paradoxo da pobreza

A pesquisadora Sara Almabruk, da Sociedade Líbia de Biologia Marinha, disse à BBC que pescadores pobres que capturam tubarões podem se deparar com a escolha entre alimentar suas famílias ou devolver uma espécie ameaçada ao oceano.

"É preciso apoiar e treiná-los em práticas de pesca mais sustentáveis, para que eles não pesquem mais tubarões-brancos – nem nenhum tipo de tubarão.", falou. 

