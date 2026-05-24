O erro que fez físicos acreditarem em uma nova força da natureza

Física: estudo revisou cálculo que envolvia comportamento do múon (Freepik)
Redatora
Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h19.
Durante décadas, uma pequena partícula subatômica chamada múon sustentou uma das maiores expectativas da física moderna. Cientistas acreditavam que um comportamento incomum observado em experimentos poderia indicar a existência de uma força desconhecida da natureza — algo capaz de mudar completamente a compreensão atual do universo.
Agora, um novo estudo sugere que o mistério talvez tenha surgido de limitações em cálculos anteriores, e não de uma “nova física”. A pesquisa, liderada por cientistas da Penn State e publicada na revista Nature, concluiu que o chamado desvio do múon pode ser explicado pelas leis já conhecidas da física.
O múon é uma partícula semelhante ao elétron, mas cerca de 200 vezes mais pesada e muito mais instável. Há mais de 60 anos, medições do comportamento magnético dessa partícula pareciam não coincidir com as previsões do Modelo Padrão — principal teoria usada para descrever partículas e forças fundamentais do universo.
Embora a diferença fosse extremamente pequena, ela se transformou em uma das pistas mais importantes para físicos que buscavam sinais de algo além das teorias atuais.
A hipótese ganhou força uma vez que partículas ainda desconhecidas poderiam interferir no comportamento do múon sem serem detectadas diretamente.
O estudo se concentrou em uma propriedade chamada momento magnético anômalo do múon, conhecida pelos físicos como g−2.
Na mecânica quântica, partículas não existem isoladas no vazio. Outros elementos aparecem e desaparecem constantemente ao redor delas, alterando de forma sutil seu comportamento magnético.
Como o múon é muito mais pesado que o elétron, ele acaba sendo extremamente sensível a esses efeitos quânticos. Isso transformou a partícula em uma espécie de “janela” para investigar possíveis falhas no Modelo Padrão e procurar sinais de novas partículas ou forças da natureza.
Por esse motivo, experimentos envolvendo o múon vêm sendo realizados há décadas em laboratórios como o CERN, o Laboratório Nacional de Brookhaven e o Fermilab.
Os cientistas afirmam que a principal dificuldade estava ligada à chamada força forte, interação fundamental da física responsável por manter unidas partículas menores chamadas quarks, que formam prótons e nêutrons.
Essa interação é considerada uma das áreas mais complexas da física moderna porque envolve equações extremamente difíceis de calcular com precisão.
Para revisar o problema, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada cromodinâmica quântica de rede, capaz de simular interações quânticas em supercomputadores. O método divide espaço e tempo em pequenas células matemáticas para reproduzir numericamente o comportamento das partículas em escala subatômica.
A equipe passou mais de uma década refinando simulações e combinando diferentes abordagens computacionais para reduzir margens de erro.
O físico Zoltan Fodor, principal autor do estudo, afirmou que o trabalho reforça o Modelo Padrão com precisão de 11 casas decimais.
Para os pesquisadores, o resultado representa uma das validações mais rigorosas já realizadas da teoria quântica de campos, base matemática usada para explicar o funcionamento das partículas fundamentais.
Apesar da descoberta, os cientistas afirmam que isso não elimina completamente a possibilidade de existirem partículas ou forças ainda desconhecidas. Questões como matéria escura, energia escura e gravidade quântica continuam desafiando as teorias atuais.
Ainda assim, o novo estudo enfraquece uma das pistas mais importantes que apontavam para algo além do Modelo Padrão.
Segundo Fodor, muitos pesquisadores esperavam encontrar sinais claros de uma nova interação fundamental durante o projeto. Em vez disso, os cálculos mostraram que as leis já conhecidas continuam descrevendo o comportamento do múon com precisão extremamente alta.