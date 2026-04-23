Cientistas criam batata frita mais saudável sem perder crocância

Pesquisadores da Universidade de Illinois desenvolveram um método que combina fritura tradicional com aquecimento por micro-ondas para reduzir a absorção de óleo em batatas fritas. A técnica promete manter a crocância e o sabor do alimento, oferecendo uma opção mais saudável, mas com um menor teor de gordura.

Os resultados foram publicados nas revistas Current Research in Food Science e The Journal of Food Science. O método propõe o uso de um equipamento que integra as duas formas de aquecimento.

O problema da fritura tradicional

Alimentos fritos contêm altos níveis de gordura, associados a problemas de saúde como obesidade e hipertensão. Pawan Singh Takhar, autor dos estudos, afirma que os consumidores dizem querer alimentos saudáveis, mas priorizam o sabor no momento da escolha.

Uma das principais dificuldades na fritura é impedir que o óleo penetre no alimento. Nos estágios iniciais do processo, os poros da batata se enchem de água, não deixando espaço para o óleo. Conforme o cozimento prossegue, a água evapora, criando espaços vazios que permitem a absorção do óleo por pressão negativa.

Grande parte do processo de fritura ocorre sob essa pressão negativa, o que aumenta a tendência de o óleo ser sugado para dentro das batatas.

Como o micro-ondas reduz a absorção de óleo

A nova técnica busca prolongar o tempo em que o alimento permanece sob pressão positiva e reduzir a fase de pressão negativa. Takhar explica que, enquanto o calor do forno convencional age de fora para dentro, o micro-ondas aquece o alimento de dentro para fora. Isso acontece porque o equipamento faz as moléculas de água vibrarem, gerando vapor.

Esse vapor aumenta a pressão interna e dificulta a entrada de óleo nas batatas, reduzindo a gordura final do alimento.

Equilíbrio entre crocância e saúde

O uso exclusivo do micro-ondas não é suficiente, pois deixa a batata com textura mole. Para manter a crocância, é necessário combinar os dois métodos.

No experimento, os pesquisadores desenvolveram uma fritadeira híbrida e monitoraram variáveis como temperatura, pressão, textura, umidade e teor de óleo.

O resultado mostrou que a fritura tradicional garante a crocância, enquanto o micro-ondas reduz a absorção de gordura — permitindo um preparo mais equilibrado