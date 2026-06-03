Drones ucranianos atingem instalações na Rússia às vésperas de evento de Putin

Drones ucranianos atingiram instalações energéticas e militares em São Petersburgo nesta quarta-feira, 3, poucos dias antes do discurso do presidente russo, Vladimir Putin, no Fórum Econômico Internacional da cidade.

O Kremlin prometeu responder aos ataques, enquanto a guerra na Ucrânia segue sem perspectivas de avanço nas negociações de paz.

Segundo autoridades russas, várias infraestruturas foram danificadas, mas não houve registro de mortes. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a resposta de Moscou será "sistemática".

O ataque ocorreu um dia após bombardeios russos que deixaram 23 mortos na Ucrânia e reforça a escalada de ações entre os dois países, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.

Kiev diz ter atingido terminal de petróleo e base militar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que os drones atingiram um terminal de petróleo em São Petersburgo e uma base militar em Kronstadt. Segundo ele, a operação faz parte de uma estratégia de "sanções de longo alcance" contra a Rússia.

As explosões provocaram o fechamento temporário do principal aeroporto da cidade e atrasos em voos entre Moscou e São Petersburgo.

Autoridades ucranianas disseram que a ofensiva também buscava afetar o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, principal evento econômico da Rússia, que começa nesta semana e deve reunir cerca de 20 mil participantes de 130 países.

Fórum econômico reflete isolamento da Rússia

Antes da guerra, o encontro era conhecido como o "Davos russo" e costumava receber líderes de países ocidentais. Desde 2022, porém, o evento passou a reunir principalmente aliados de Moscou.

Neste ano, a Rússia receberá representantes de países como Uzbequistão, Tanzânia, Cuba, Belarus, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Enquanto isso, a Ucrânia intensifica ataques contra instalações militares e energéticas russas. Moscou informou ter interceptado 354 drones ucranianos durante a madrugada em diversas regiões, incluindo a Crimeia anexada.

*Com AFP