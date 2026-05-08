DNA ou criação? Estudo com gêmeos revela o que realmente define o sucesso

Um estudo com gêmeos indica que fatores genéticos podem ter forte influência nos resultados de vida, como educação, carreira e renda. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Lund, na Suécia, sugere que o DNA pode ter mais influência do que a criação em alguns aspectos do chamado “sucesso”.

Os dados analisados fazem parte do projeto alemão TwinLife, que acompanha irmãos gêmeos ao longo do tempo. Os resultados foram publicados na revista científica Scientific Reports e reforçam o debate sobre o papel da genética e do ambiente no desenvolvimento humano.

Relação da genética e do sucesso

Os pesquisadores acompanharam cerca de 880 participantes, incluindo gêmeos idênticos e fraternos criados nas mesmas famílias. Esse tipo de estudo permite comparar o impacto dos genes e do ambiente, já que os irmãos compartilham condições semelhantes de criação.

Os voluntários realizaram testes de QI aos 23 anos e tiveram seu status socioeconômico avaliado aos 27, considerando fatores como nível de escolaridade, ocupação e renda.

75% das variações no QI podem ser explicadas por fatores genéticos, e a relação entre status socioeconômico também apresentou forte influência hereditária. A análise mostrou que o QI estava fortemente associado aos resultados na vida adulta. Segundo os cientistas, cerca depodem ser explicadas por fatores genéticos, e a relação entre inteligência também apresentou forte influência hereditária.

Ambiente importa, mas pode não ser o principal fator

Os achados desafiam a ideia de que o sucesso depende principalmente do ambiente familiar, como renda ou nível educacional dos pais. Mesmo entre gêmeos criados na mesma casa foram observadas diferenças significativas associadas à genética.

Isso não significa que o ambiente não tenha influência. Segundo os autores, fatores externos como educação, oportunidades e contexto social continuam sendo relevantes, mas podem atuar em conjunto com predisposições genéticas.

O que o estudo diz sobre pais e educação

Os pesquisadores destacam que a análise pode ajudar a reduzir a pressão sobre pais que acreditam que suas decisões determinam totalmente o futuro dos filhos.

De acordo com o estudo, características herdadas podem influenciar a forma como cada pessoa responde ao ambiente, aprende e aproveita oportunidades. Isso sugere que o desenvolvimento individual resulta de uma combinação complexa entre genética e experiência.

O que ainda não se sabe

Apesar dos resultados, os próprios cientistas apontam limitações importantes. O estudo não controlou diretamente fatores como o QI dos pais, e há dificuldade em separar completamente genética e ambiente, já que ambos interagem ao longo da vida.

Além disso, a influência genética pode variar dependendo das condições sociais e das oportunidades disponíveis, o que indica que os resultados não devem ser interpretados como deterministas.