Watches & Wonders 2027 anuncia datas e quatro novas marcas

O Watches & Wonders anunciou nesta terça-feira que sua edição de 2027 acontecerá entre 5 e 11 de abril, na cidade suíça que sedia o evento desde 2012.

O salão, que reuniu 65 marcas e quase 60 mil visitantes únicos em 2026, manterá o formato de uma semana completa, a partir de segunda-feira, e abertura ao público de sexta a domingo. O programa In The City, que leva o universo relojoeiro para além do Palexpo e para o centro da cidade, também será expandido na próxima edição.

A novidade mais expressiva no lineup de 2027 é a chegada da House of Brands, empresa controladora da Breitling, que apresentará três marcas distintas no salão: a própria Breitling, a Universal Genève e a Gallet. As duas últimas foram adquiridas pela Breitling em anos recentes e passam por relançamentos que apostam no legado histórico de cada uma.

A Universal Genève, fundada em 1894 em Le Locle e transferida para Genebra em 1919, foi comprada em 2023 pela Partners Group, controladora da Breitling, e voltou ao mercado com quatro coleções que revisitam modelos do seu período áureo, entre as décadas de 1940 e 1960.

O Polerouter, seu relógio mais famoso, foi desenhado por Gérald Genta em 1954 quando o designer tinha apenas 23 anos.

Uma marca de 1826 de volta ao circuito

Fundada em La Chaux-de-Fonds em 1826 por Julien Gallet, a Gallet construiu sua reputação em cronógrafos de precisão voltados para aviação, automobilismo e expedições.

Um relógio Gallet cronometrou o primeiro voo motorizado da história, realizado pelos irmãos Wright em 1903, e o Flying Officer de 1939 tornou-se um instrumento de referência para pilotos em voos intercontinentais.

A Breitling adquiriu a Gallet em 2025, e o relançamento estava previsto para 2026, ano do bicentenário da marca. No Watches & Wonders 2027, ela aparecerá ao lado de Universal Genève como parte de uma estrutura de portfólio em que cada nome ocupa uma faixa diferente do mercado de alto padrão.

A joalheria italiana Damiani também estreia no salão. Fundada em Valenza, no Piemonte, a marca é conhecida por suas peças com diamantes e tem presença consolidada no segmento de joias-relógio de luxo.

O Watches and Wonders Geneva Foundation foi criado em setembro de 2022 por iniciativa de Rolex, Richemont e Patek Philippe. Chanel, Hermès e LVMH também integram o conselho da fundação, que tem como missão promover a relojoaria no mundo por meio do salão anual em Genebra.