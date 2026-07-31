Trump usa crise em Ceuta para defender política migratória nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 31, que a crise migratória em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, serve de alerta para os Estados Unidos.

Segundo ele, o país poderá enfrentar uma situação semelhante caso os democratas vençam as eleições presidenciais de 2028.

"É terrível. Lembrem-se dessa imagem. Assim estaremos nós daqui a três anos se o lado errado vencer", disse Trump em entrevista à emissora Fox News.

O presidente também afirmou que os americanos "não viverão muito bem" caso a oposição retorne ao poder. Desde que reassumiu a Casa Branca, Trump endureceu a política migratória, restringindo o acesso ao asilo e intensificando o controle da fronteira com o México.

Crise migratória em Ceuta

A declaração foi feita em meio à crise migratória registrada em Ceuta, território espanhol localizado na costa norte da África. Milhares de pessoas cruzaram irregularmente a fronteira com Marrocos nos últimos dias, provocando uma mobilização das forças de segurança espanholas.

Segundo o Ministério do Interior da Espanha, cerca de 49 mil migrantes atravessaram a fronteira, dos quais mais de 25 mil já retornaram ao Marrocos. A crise deixou pelo menos 34 mortos durante as tentativas de travessia.

O governo espanhol reforçou o controle da fronteira com apoio do Exército e anunciou um acordo com Rabat para acelerar a devolução de pessoas que entraram irregularmente no território.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, classificou a entrada em massa de migrantes como um "ataque" e uma "violação da integridade territorial da Espanha".

A Casa Branca também comentou o episódio e atribuiu a crise às políticas migratórias do governo espanhol, criticando o que chamou de medidas "globalistas de extrema-esquerda" adotadas por Sánchez.

*Com EFE