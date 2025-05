Vinhos (e dois destilados) perfeitos para surpreender no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma data que pede celebração, e nada melhor do que um bom vinho para tornar o momento ainda mais especial. Seja para um jantar romântico em casa ou para brindar em um restaurante, a escolha da bebida certa pode transformar a experiência e impressionar quem você ama.

Selecionamos uma lista de vinhos que combinam qualidade, sofisticação e sabores marcantes, ideais para acompanhar diferentes estilos de comemoração. De espumantes delicados a tintos encorpados, essas opções vão ajudar a criar a atmosfera perfeita para celebrar o amor com requinte e sabor.

La Grande Dame 2018

Veuve Clicquot apresenta a safra 2018 de La Grande Dame, uma cuvée de prestígio que celebra a determinação e ousadia daquela que ficou conhecida como “la grande dame de la Champagne”. Expressando todo o seu potencial em um clima nortista, essa uva frágil, porém poderosa, se beneficia dos solos frios e calcários da região, dos quais extrai sua finesse e estrutura. Versátil, interpreta o terroir com sutileza, refletindo suas nuances e conferindo grande complexidade. O preço sugerido é de R$ 1.600.

Champagne Perrier-Jouët Grand Brut

O cuvée Grand Brut é a melhor demonstração do estilo fresco, floral e elegante da Maison Perrier-Jouët. Em 1846, a pedido de seus clientes britânicos, Perrier-Jouët foi a primeira casa a reduzir a quantidade de açúcar de seus champagnes, eternizando seu lendário estilo seco, que mais tarde seria chamado Brut. Uma vez engarrafado, o champagne amadurece três anos nas caves da Maison. Acompanha ostras, mariscos e carnes brancas, como peixes e aves. Custa R$ 748,90 no Bar Aberto.

Pulenta XI Gran Cabernet Franc 2018

Da região de Agrelo, na Argentina, a vinícola Pulenta elaborou um belo exemplar desta uva totalmente adaptada à região. Harmoniza bem com carne ensopada ou grelhada, pizza e calabresa. No nariz, apresenta notas de pimentão grelhado, eucalipto e especiarias. Custa R$ 699,90 na Grand Cru.

Sieur D'Arques Grande Cuvée 1531 Crémant de Limoux Brut

Elaborado pela icônica vinícola Sieur D’Arques, o Grande Cuvée 1531 é um Crémant feito pelo método tradicional, no qual a segunda fermentação ocorre lentamente em garrafa. Este vinho revela equilíbrio e cremosidade em boca, além de aromas de flores brancas, frutas cítricas e pêssego. É a pedida perfeita para celebrar momentos especiais, como o Dia dos Namorados. Custa R$ 322,90 na Evino.

Espumante Moscato Freixenet Asti D.O.C.G.

Elaborado pelo método Charmat, com a fermentação em tanques, o Moscato Freixenet Asti D.O.C.G. passa por fermentação iniciada a cerca de 20°C com leveduras selecionadas. Quando o álcool atinge aproximadamente 5,5%, a fermentação é interrompida para preservar o açúcar residual e as características das uvas Moscato Bianco. Harmoniza com saladas de frutas, cozinha asiática, pratos agridoce, queijos azuis e sobremesas leves. Custa R$ 129,90 no site da marca.

Bertani Amarone Valpolicella

Vinho tinto seco, encorpado, com aromas de frutas escuras e especiarias. Sua maturação é de 12 meses em barricas de carvalho. No nariz, destacam-se aromas de ameixa, cereja e ginja, com notas de nozes, folhas de chá, alcaçuz e especiarias. Custa R$ 3.599,90 na Casa Flora – Porto a Porto.

Marqués de Tomares Gran Reserva

Vinho tinto seco, encorpado, com boa acidez, taninos potentes e final longo. Apresenta aroma de frutas maduras, baunilha e tostado. Sua maturação é de 30 meses em barricas de carvalho francês e americano, além de 36 meses em garrafa. Possui aromas complexos com notas de baunilha e leve tostado. Custa R$ 339,90 na Casa Flora – Porto a Porto.

Destilados

Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet

Para o Dia dos Namorados, que tal a edição limitada Ice Chalet do Johnnie Walker Blue Label? A bebida foi criada em colaboração com a grife francesa de moda de luxo Perfect Moment e chega com uma garrafa de design exclusivo e uma side bag puffer assinada pela Perfect Moment. Com apenas 200 unidades disponíveis no Brasil, o rótulo pode ser adquirido por R$ 2.711,90 no site The Bar.

Tequila Don Julio 1942 - Rótulo personalizado com Swarovski

A Don Julio 1942 é uma tequila mexicana ultra premium, produzida com 100% de agave azul e envelhecida por pelo menos dois anos e meio. Diferente do consumo tradicional em shots, recomenda-se apreciá-la pura e bem gelada em taças de champanhe, ideal para brindes e celebrações. Essa garrafa especial pode ser adornada com duas letras (você pode escolher) feitas com cristais Swarovski. Custa R$ 2.009,90 no site The Bar.