Dia do Vinho: conheça o dia a dia de três sommeliers renomados

No primeiro domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Vinho. A data traz a oportunidade para brindar não só a bebida em si, mas todo o universo que a envolve, das vinícolas ao serviço, da taça ao talento por trás dela.

Para homenagear a data, três nomes de destaque no cenário paulistano compartilham os bastidores da profissão. Manoel Beato, Ricardo Santinho e Juliana Carani revelam como é a rotina de um sommelier.

Juliana Carini

Juliana Carani, chef sommelière do restaurante Ristorantino e grupo, iniciou sua carreira há mais de 9 anos, na Expand. Teve experiências no mercado de vinhos em outros importadores, incluindo o grupo LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, onde atuou representando as marcas e realizando treinamentos das equipes e restaurantes. Mas sua paixão é o salão. Atuou como chef sommelière do restaurante Tuju, 2 estrelas Michelin, no restaurante Pipo (chef Felipe Bronze) e como consultora do restaurante Kuro, 1 estrela Michelin. Criou uma empresa de consultoria, a Vinobeato et Bacarani, junto do sommelier Manoel Beato, na qual prestam serviços diversos ligados às bebidas.

Em 2021 foi eleita melhor sommelière do Brasil para os vinhos do Alentejo, na qual foi embaixadora da região. Eleita em 2022 sommelière do ano pela Associação Brasileira de Sommeliers e em 2024 recebeu o prêmio Sommelier Consultor do ano pela revista Prazeres da Mesa. Trabalhou também em 2023 no restaurante Celler de Can Roca, 3 estrelas Michelin em Girona.

Mineira, Juliana morou em diversas cidades no Brasil até que se estabeleceu em São Paulo e quando começou a trabalhar no salão do Ristorantino descobriu a sua verdadeira paixão. “A cada folga que tenho ou oportunidade, gosto de visitar produtores, regiões e fazer intercâmbios fora do país.” No seu dia a dia, fica no Ristorantino Jardins, mas também é responsável pela carta de vinhos das outras casas do grupo: Lassú, Risto Café, Ristorantino Rivieira e Ristorantino Rio de Janeiro, além de fazer eventos nas casas e treinamentos de equipe. Também é consultora da carta de vinhos do terminal BTG no aeroporto de Guarulhos.

Manoel Beato

Manoel Beato: três décadas como sommelier do restaurante italiano Fasano (Bruno Geraldi/Divulgação)

Nascido na pequena cidade de Vera Cruz, no interior de São Paulo, Manoel Beato já acumula mais de três décadas como sommelier do restaurante italiano Fasano. Responsável por uma vasta adega com cerca de 4 mil garrafas, atualmente ele é considerado um dos maiores profissionais da área no Brasil. O caminho para chegar até aqui começou nos anos 1980, quando Beato fazia faculdade de letras em Assis (SP) e decidiu entrar no universo da gastronomia, trabalhando como garçom.

Aos poucos, a paixão pelo vinho foi crescendo e ele resolveu investir no conhecimento da bebida. No início de 1992, ele começou a trabalhar no Fasano e, desde então, prova em média 40 vinhos por dia para a elaboração da carta, escolha dos rótulos, da harmonização, temperatura e decantação. Além de estar todas as noites no serviço do restaurante, ele também é responsável pela compra dos vinhos do Grupo Fasano.

Endereço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

Ricardo Santinho

Ricardo Santinho: head sommelier executivo do grupo Vila Anália (HENRI HIDEKI/Divulgação)

Com passagens por restaurantes renomados como D.O.M. e Murakami, Ricardo Santinho assumiu a posição de head sommelier executivo do grupo Vila Anália — que engloba um complexo gastronômico de 4.000 metros quadrados com cinco restaurantes e um empório na Zona Leste de São Paulo; o Vila Medí, operação recém-inaugurada no Shopping Cidade Jardim; além do Temperani Trattoria, italiano localizado no Itaim Bibi.

Santinho foi o responsável por criar a operação de vinhos do grupo, desenvolvendo uma carta exclusiva para cada casa, que vai da culinária grega à japonesa. No total, a operação conta com mais de 850 rótulos. O dia a dia do sommelier inclui acompanhar a sua equipe composta por cinco novos profissionais do vinho, chega a provar mais de 300 rótulos por mês, além de rodar o mundo visitando os grandes produtores.

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia