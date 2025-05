Projeto de R$ 50 milhões com condomínio-vinícola e hotel promete transformar o interior de SC

Balneário Camboriú passou por uma transformação nos últimos anos, marcada pelo crescimento vertical e por grandes empreendimentos residenciais e comerciais. Agora, o interior de Santa Catarina enfrenta uma mudança diferente, com o desenvolvimento de condomínios residenciais que integram lazer e agronegócio, especialmente voltados para o enoturismo.

Um projeto emblemático dessa nova fase é um condomínio com vinhedo e hotel que será implantado em Água Doce, próximo a Chapecó. O investimento estimado é de R$ 50 milhões, e o empreendimento ocupará uma área de 640 mil metros quadrados pertencente à vinícola Villaggio Grando, conhecida na região tanto pela atuação no enoturismo quanto pela elaboração de vinhos célebres, como o Innominable. Os vinhedos ocupam metade de toda a propriedade.

Adrian Estrada, CEO da LN Urbanismo, responsável pelo projeto em parceria com a Ippes Urbanizadora, explica que a ideia central é levar um conceito que já é sucesso no interior de São Paulo, que une experiência de segunda casa com comodidades de enoturismo e hotelaria. “Tudo será feito em fases. A vinícola já existe, está lá pronta. Nessa etapa, vamos começar com o residencial”, diz o executivo em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

O condomínio residencial terá cerca de 200 lotes, com tamanhos que variam de 800 a 3.000 metros quadrados, organizado no formato condomínio clube. O valor dos lotes ainda não foi definido. Entre as atrações previstas estão spa, hípica e áreas de lazer. Além disso, o projeto inclui a construção futura de um hotel para complementar o complexo turístico.

Segundo Adrian, o empreendimento está na fase final de aprovação, com previsão de início da construção da primeira etapa, voltada ao residencial, para o segundo semestre de 2025. O hotel deve ser incorporado em uma fase posterior. Ele também explicou que o projeto oferecerá aos proprietários uma experiência diferenciada, com acesso a safras especiais e vinhos personalizados.

Projeto VIK no interior de SP

A LN Urbanismo está desenvolvendo um projeto similar chamado Fazenda Vista Verde, em Araçoiaba da Serra, a cerca de duas horas de São Paulo. O projeto é considerado um marco dentro da empresa por ser ambicioso e voltado principalmente para atender moradores da região metropolitana de São Paulo, onde está a maior parte do PIB brasileiro.

O complexo terá um hotel VIK, o primeiro da marca no Brasil. Somente a parte de hospitalidade tem um investimento aproximado de R$ 100 milhões. O projeto completo, incluindo infraestrutura e demais fases, deve ter um custo estimado entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões. A expectativa é que a construção leve cerca de dois anos e meio para ser concluída.

O Fazenda Vista Verde contará com piscina com onda, além de uma vinícola também assinada pela VIK. No fim do ano passado, Cristián Vallejo, enólogo da vinícola chilena, esteve na propriedade para analisar a implementação dos vinhedos. Ele explicou que, para elaborar o vinho no Brasil, primeiro fará um estudo do solo, assim como foi feito no Chile há 20 anos.

“Sei que temos um terroir muito próximo de São Roque, que já elabora vinhos muito bons. Vamos realizar um estudo geológico para garantir que o vinho tenha a nossa qualidade”, detalhou Vallejo em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

Ele ainda não sabe quais serão as uvas testadas, mas a ideia é aproveitar o que já é cultivado na região, incluindo o uso da técnica de poda invertida, que permite uma maior qualidade dos vinhos. Uma das castas mais usadas, com bons resultados, é a Syrah, que deve estar nos primeiros testes.